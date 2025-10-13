Ibiza
La UME se exprime en Ibiza: autovía del aeropuerto, garajes, Platja d'en Bossa...
Los militares trabajan durante toda la noche evacuando agua
Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) siguen trabajando a destajo en Ibiza para corregir los desperfectos provocados por la dana 'Alice' durante su paso por la isla, que se vuelve a enfrentar a otra semana con pronóstico complicado del clima.
Los militares, que volvieron a Ibiza en la madrugada del domingo, volvieron a exprimirse durante la pasada noche, sobre todo en la autovía del aeropuerto, que sigue cortada por las balsas de agua acumuladas, pero también en Platja d'en Bossa y en numerosos garajes que se han vuelto a inundar con las abundantes precipitaciones,
Este nuevo despliegue de la UME en Ibiza está formado por 160 efectivos y un total de cinco contingentes, tres secciones pesadas y dos ligeras. Además de la UME, en Ibiza y Formentera están actuando durante estos días los Bomberos de Ibiza, los Bomberos de Formentera, el Ibanat, la Guardia Civil —especialmente el Greim (Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña)—, el Cuerpo Nacional de Policía, las policías locales y el SAMU 061, así como otros organismos implicados en la gestión de emergencias.
