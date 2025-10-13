Piden siete años de cárcel para dos acusados de patronear una patera hasta Formentera

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este martes, a partir de las 10 de la mañana, a dos hombres de nacionalidad argelina acusados de patronear hasta Formentera una patera en la que viajaban 12 migrantes que habían pagado alrededor de 2.500 euros por la travesía.

Según describe la Fiscalía en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de noviembre de 2024, cuando los acusados partieron de la localidad argelina de Damous a bordo de una embarcación tipo patera de unos cinco metros de eslora y 50 caballos de potencia.

Ambos se turnaban en el manejo del motor y la dirección del bote, ayudados por dispositivos GPS y brújulas, mientras daban instrucciones al resto de los ocupantes durante la travesía. Los acusados carecían de conocimientos náuticos y la embarcación no reunía las condiciones de seguridad exigidas para la navegación.

Además, la patera no disponía de elementos de salvamento ni radioeléctricos ni contra incendios, ni documentación técnica que acreditara su aptitud para el viaje, lo que habría supuesto un grave riesgo de zozobra y peligro para la vida de las 12 personas a bordo.

En prisión preventiva

La patera desembarcó finalmente al sur de Formentera, donde los ocupantes fueron interceptados por las autoridades. Desde el 9 de noviembre de 2024, ambos acusados permanecen en prisión preventiva por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos descritos son constitutivos de un delito de inmigración ilegal, conforme a los artículos 318 bis.1 y 318 bis.3.b) del Código Penal. Señala que los acusados actuaron “en connivencia y cooperación mutua”, asumiendo el mando de la patera sin las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de los pasajeros.

La Fiscalía no aprecia circunstancias atenuantes ni agravantes y solicita para cada uno de los acusados una pena de siete años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y el pago de las costas procesales, según el artículo 123 del Código Penal.