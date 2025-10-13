Una semana de cine, terror y fantasía con el segundo festival Ibiza Halloween

Del 29 de octubre al 2 de noviembre, Ibiza volverá a ser punto de encuentro del miedo y la imaginación con la segunda edición del festival Ibiza Halloween, una cita que combina cine, arte y actividades temáticas para todos los públicos. Dirigido por el cineasta ibicenco Adrián Cardona y producido por Pablo Alcántara (Pauxa Films) y Eskoria Films, el evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ibiza. Tras una primera edición marcada por la cancelación parcial debido al luto nacional por la danade Valencia, el festival regresa con una programación renovada y más ambiciosa, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes del cine de terror y fantasía.

El miércoles 29 de octubre se celebrará la inauguración oficial con actuaciones musicales y la participación del grupo humorístico Pageses Emprenyades. En este acto se dará inicio al concurso ‘Terror Express’, un reto cinematográfico en el que los participantes deberán rodar un corto de un minuto con palabras clave que se desvelarán durante la ceremonia.

Proyecciones, talleres y arte

Las sesiones de cine se desarrollarán cada día en Can Ventosa, de 18.30 horas a medianoche, con una sesión golfa especial el sábado 1 de noviembre, que se prolongará hasta las 4 horas. Además de la sección oficial de cortometrajes baleares, dirigida por Héctor Escandell, el festival contará con proyecciones internacionales y actividades paralelas.

En el ámbito formativo, los talleres pre-Halloween, impartidos por Adrián Cardona y su equipo en el Centro de Creación C19, permitirán a los asistentes aprender sobre maquillaje FX, escenografía, atrezzo y creación de monstruos. También se ofrecerá una masterclass de Héctor Escandell titulada ‘Historia del cine de terror: de Nosferatu a Expediente Warren’. Los talleres, gratuitos, se celebrarán cada tarde a partir del 20 de octubre, de 16.30 horas a 20.30 horas. El 23 de octubre se inaugurará en el C19 la exposición ‘Rictus’, un certamen de arte multidisciplinar que reúne a reconocidos artistas plásticos de las Pitiusas.

Desfile por Ibiza

El viernes 31 de octubre, día grande del festival, Ibiza vivirá una jornada repleta de actividades gratuitas. Desde las 17 horas, en Vara de Rey, maquilladores caracterizarán al público para la esperada ‘Monster Walk’, un desfile de criaturas infernales que recorrerá el centro de la ciudad antes de la ‘Monster Pasarela’, un concurso de disfraces con premios y actuaciones. A las 20 horas, el ‘Túnel del Terror’ abrirá sus puertas en el C19 con una experiencia inmersiva similar a una escape room, donde los participantes deberán superar pruebas entre actores y efectos especiales. La noche culminará con el concierto de Marc Riera, que pondrá el toque musical a una velada de puro rock y horror.

El sábado 1 y el domingo 2 de noviembre, el festival ofrecerá sesiones matinales de cine familiar con proyecciones de fantasía y animación, entre ellas la película española ‘Lincessa’.

El festival cerrará el domingo 2 de noviembre con una gala de clausura que incluirá actuaciones sorpresa, la proyección de los cortos del concurso ‘Terror Express’, la entrega de los premios Rictus y los galardones a los mejores cortos y largos del festival. Como broche final, se proyectará un clásico del cine de terror, elegido por el propio Adrián Cardona.