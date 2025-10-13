Santa Eulària vuelve a fusionar el Tapaví y la Fira d'Estocs este sábado

Santa Eulària volverá a ser escenario de una doble cita con sabor y dinamismo comercial este sábado 18 de octubre, con la celebración conjunta de la Fira d’Estocs y el Tapaví. La iniciativa, impulsada por Santa Eulària Empresarial, los restauradores del municipio y el departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento, cuenta también con la colaboración del Consell de Eivissa.

La jornada combinará gastronomía popular y grandes descuentos en una amplia zona comercial que incluirá las calles Sant Jaume, Sant Vicent, Isidor Macabich y adyacentes. Participarán unas 40 tiendas y 18 restaurantes, que ofrecerán propuestas pensadas para todos los públicos.

La Fira d’Estocs, de 10 a 20 horas, pondrá a disposición del público gangas en ropa, juguetes, electrónica, floristería y más, mientras que el Tapaví celebrará sus dos turnos gastronómicos de 12.30 a 16 y de 19.30 a 23 horas.

Los restaurantes

Entre los restaurantes participantes se encuentran Can Cosmi, Hamburguesería Lina, Mamma Mery, El carrito del buen rollito, Crepes La Vie en Rose, New Jambo, Palenque, Rincón de Pepe, Galicatessen, Noiam, Santa Marta, Sa Carbonería, Tabú, Can Vella, Crostone.es, La Ventanita y Asian Road, que competirán por los premios a la mejor tapa dulce y mejor tapa salada, otorgados por jurado popular y profesional de la Escola d’Hoteleria d’Eivissa (EHIB).

Las tapas tendrán un precio popular de 4 euros y podrán adquirirse con tarjetas digitales recargables, un sistema implantado para reducir colas y fomentar la sostenibilidad.

Además, el evento incluirá música en directo con las actuaciones de Miel de Luna, Crossroad, Esta me la sé y Calle Boogaloo, así como actividades infantiles con castillos hinchables y miniferia.

Como incentivo extra, el perfil de Instagram @santaeularia_on sorteará mil euros en vales de compra, repartidos en 20 bonos de 50 euros para gastar el mismo sábado en los comercios participantes.