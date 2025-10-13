Efectos de la dana en Ibiza : pasos a seguir si te quedas sin luz

Hay particulares, varios comercios y viviendas que durante la madrugada y la mañana de este lunes han estado sufriendo incidencias en el suministro de luz en Ibiza, tal y como han confirmado los propios afectados a este diario. Están sin servicio y, ante esto, desde Endesa recomiendan llamar a la compañía eléctrica para trasladar la información. Y, si es posible, antes habría que comprobar si el problema es interno o de la línea, aunque en la llamada a la compañía el trabajador que atiende al afectado ya se encarga de indicarle los pasos a seguir para comprobar si se trata de una cosa u otra.

"En el tramo final de la línea (el que ya conecta con el punto de consumo), deben avisarnos para que nosotros podamos tener conocimiento de la incidencia. Cuando es muy local y afecta a un cliente o a un portal de una finca, nos lo tienen que trasladar y nosotros realizamos la comprobación", añaden las mismas fuentes.

Revisar las averías

La compañía afirmaba, pasadas las 11 horas de este lunes, que en las Pitiusas no se ha detectado ninguna avería de media tensión, aunque sí habían recibido llamadas por incidencias en la línea de baja tensión, en referencia al último tramo de línea. Es la que normalmente se utiliza en comercios o viviendas, por ejemplo. "En estos casos acude la guardia de averías para verificar si el motivo está en la casa o es de la línea", agrega Endesa.

"En ocasiones hay averías de baja tensión, en el tramo que va a uno o dos clientes, que viene a ser este cable negro que se ve en las fachadas de la ciudad. Puede haber cualquier cliente con un problema y llama y entonces le piden realizar una especie de protocolo para ver si tienen bien los diferenciales y otros elementos. Es un procedimiento para comprobar que no es una incidencia interna de la casa. Si no es el caso, se emite el aviso y los técnicos van para ver si hay algún problema en este tramo de línea", añaden las mismas fuentes en conversación con Diario de Ibiza.

Preguntados por incidencias de este fin de semana en las Pitiusas, indican que se produjeron sobre todo a raíz de las fuertes lluvias e inundaciones del sábado y, en mayor medida, en Formentera. La tormenta provocó una gran avería que afectó a 27 transformadores distribuidos por la pitiusa del sur, tal y como publicó este rotativo.