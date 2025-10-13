Oportunidad en Ibiza: apartamento en la Marina totalmente reformado

El portal inmobiliario Tucasa.com tiene a la venta un apartamento de un dormitorio y 53 metros cuadrados ubicado en una de las zonas más privilegiadas de Ibiza: el puerto de Ibiza, en el barrio de la Marina. Esta propiedad destaca por su luminosidad y su balcón frontal con vistas a la calle, que le otorgan un encanto especial para quienes buscan una ubicación estratégica en la isla. Su precio es de 358.000 euros, por lo que el metro cuadrado sale a 7.160 euros.

Este inmueble ofrece la posibilidad de vivir "el auténtico estilo de vida ibicenco", con proximidad a la histórica ciudad amurallada de Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad, explica el anuncio.

El apartamento cuenta con un amplio baño y una cocina completa, lo que garantiza comodidad y funcionalidad. Además, se puede acceder mediante la escalera común a una terraza de uso exclusivo que ofrece espectaculares vistas de Dalt Vila y proporciona un espacio ideal para disfrutar de los atardeceres y la tranquilidad de la isla.

Se encuentra en un segundo piso sin ascensor. "Esta propiedad es ideal tanto para uso residencial como para inversión inmobiliaria, ya que su ubicación en el corazón de Ibiza es altamente valorada tanto para residir como para alquiler", destaca el anunciante.