Obras de urgencia en Ibiza para evitar inundaciones

El Govern ha puesto en marcha un Plan de Actuaciones Inmediatas en Infraestructuras en Ibiza para coordinar de manera efectiva las intervenciones de urgencia en las zonas más afectadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias y tormentas que han afectado la isla en los últimos días.

Esta medida se ha adoptado tras la reunión de seguimiento del Comité Técnico Asesor de los planes Meteobal e Inunbal bajo la dirección del director general de Emergencias Pablo Gárriz, ha propuesto como director de este plan Joan Calafat, director general de Recursos Hídricos de la Conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua, por su capacidad técnica y conocimiento de la materia.

Ayer mismo, Calafat se desplazó a Ibiza acompañado de técnicos de la Dirección General de Recursos Hídricos, el director gerente de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), Emeterio Moles, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, para coordinar sobre el terreno las intervenciones inmediatas en los puntos más afectados por las lluvias desde Sa Coma, donde se ha establecido el puesto de mando para coordinar la acción conjunta con el Consell Insular de Ibiza, los ayuntamientos de la isla, la UME y empresas privadas especializadas en obra civil.

Los equipos de rescate han identificado los puntos más críticos a primera hora de la mañana y han establecido cinco zonas de actuación prioritaria con el objetivo de restablecer la capacidad de drenaje, proteger los edificios y reducir el riesgo de nuevas inundaciones. Entre estas zonas, uno de los principales focos de actuación es el torrente de sa Llavanera, donde se trabaja para aumentar la capacidad de drenaje en uno de los ramales del curso y proteger los apartamentos Brisol a su llegada al puerto. También se está retirando un paso que obstaculizaba la libre circulación del agua.

El segundo punto de actuación se sitúa en el torrente de Cas Capità, donde las tareas se concentran en dos zonas: una en la confluencia con la E-10, con el apoyo de la UME, y otra en el ramal que conecta la E-10 con el puerto. En este punto, se trabaja con la Policía Local de Ibiza para retirar una docena de vehículos que se encontraban junto al torrente, bloqueando el drenaje y provocando la inundación de las instalaciones del canal y de la zona de almacenamiento de hidrocarburos.

El tercer punto se localiza en el término municipal de Sant Josep, concretamente en la calle Gardenia, donde se trabaja para mejorar el drenaje después de que el segundo cinturón viario desembocara hacia el núcleo urbano, provocando la inundación de diversas viviendas. Los equipos están trabajando para mejorar la capacidad de evacuación y restablecer la normalidad en esta zona.

El cuarto punto se encuentra en el emisario de Sant Josep, donde se realizan tareas para mejorar el drenaje y facilitar el desagüe del agua, una acción fundamental para la capacidad de desagüe de la autovía y que requerirá una actuación estructural más profunda en el futuro.

Finalmente, el quinto punto de intervención se localiza en el puerto de Ibiza, donde se ha detectado una infraestructura de drenaje completamente obstruida que se está limpiando para restablecer el flujo de evacuación hacia el mar.

El operativo continúa activo y se mantiene adaptado a la evolución de las condiciones meteorológicas, mientras que los técnicos de Recursos Hídricos trabajan en la búsqueda de soluciones estructurales para las afecciones detectadas una vez superada la fase de emergencia. Este dispositivo demuestra la importancia de la coordinación entre todas las administraciones implicadas para hacer frente a las inundaciones y la necesidad de soluciones a largo plazo ante los fenómenos meteorológicos extremos.