Sant Josep advierte a los vecinos de es Cubells del peligro de desprendimientos por la dana en Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha advertido la mañana de este lunes a los vecinos de es Cubells del riesgo de desprendimientos en la zona. Según explica el Consistorio, ha entregado "en mano" los avisos a los residentes de la zona tras la declaración de alerta naranja por lluvias emitida por la Aemet y los desprendimientos registrados en la carretera.

Así, se pide a los vecinos que eviten circular por esta vía y extremar la precaución en la zona "hasta nueva orden". Durante la mañana los servicios municipales y de emergencia han trabajado "para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad tan rápido como sea posible". En caso de emergencia, el Ayuntamiento pide que se avise al 112.

El aviso se ha enviado en castellano, catalán y también en inglés, dado que mucha de la población que vive en la zona de es Cubells y Cala Llentrista son extranjeros.