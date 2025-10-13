Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sant Josep advierte a los vecinos de es Cubells del peligro de desprendimientos por la dana en Ibiza

El Ayuntamiento ha repartido "en mano" los avisos

Vista aérea de la costa de es Cubells.

Vista aérea de la costa de es Cubells. / X. P.

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha advertido la mañana de este lunes a los vecinos de es Cubells del riesgo de desprendimientos en la zona. Según explica el Consistorio, ha entregado "en mano" los avisos a los residentes de la zona tras la declaración de alerta naranja por lluvias emitida por la Aemet y los desprendimientos registrados en la carretera.

Así, se pide a los vecinos que eviten circular por esta vía y extremar la precaución en la zona "hasta nueva orden". Durante la mañana los servicios municipales y de emergencia han trabajado "para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad tan rápido como sea posible". En caso de emergencia, el Ayuntamiento pide que se avise al 112.

Noticias relacionadas y más

El aviso se ha enviado en castellano, catalán y también en inglés, dado que mucha de la población que vive en la zona de es Cubells y Cala Llentrista son extranjeros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents