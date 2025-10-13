Sant Josep advierte a los vecinos de es Cubells del peligro de desprendimientos por la dana en Ibiza
El Ayuntamiento ha repartido "en mano" los avisos
El Ayuntamiento de Sant Josep ha advertido la mañana de este lunes a los vecinos de es Cubells del riesgo de desprendimientos en la zona. Según explica el Consistorio, ha entregado "en mano" los avisos a los residentes de la zona tras la declaración de alerta naranja por lluvias emitida por la Aemet y los desprendimientos registrados en la carretera.
Así, se pide a los vecinos que eviten circular por esta vía y extremar la precaución en la zona "hasta nueva orden". Durante la mañana los servicios municipales y de emergencia han trabajado "para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad tan rápido como sea posible". En caso de emergencia, el Ayuntamiento pide que se avise al 112.
El aviso se ha enviado en castellano, catalán y también en inglés, dado que mucha de la población que vive en la zona de es Cubells y Cala Llentrista son extranjeros.
Suscríbete para seguir leyendo
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La dana regresa con furia y vuelve a inundar Ibiza y Formentera
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- La mujer fallecida en Formentera no fue asesinada por su pareja
- Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros
- Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo