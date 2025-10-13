Ibiza sufre el tercer día de tormenta antes de otra semana complicada

La dana ‘Alice’ se despidió ayer de las Pitiusas por el momento volviendo a dejar su impronta, ya que a primera hora de la mañana trajo lluvias intensas y provocó la repetición de las escenas que se han vuelto habituales últimamente: vías completamente anegadas, cauces, negocios y aparcamientos desbordados y militares trabajando intensamente para despejar la autovía del aeropuerto, donde también se multiplicaron los contratiempos.

A las ocho de la mañana, los cielos se volvieron a desplomar sobre Ibiza, mientras Formentera disfrutaba de una tregua pluvial y recuperaba el suministro eléctrico. Según los datos recogidos por las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en sólo dos horas cayeron 69 litros por metro cuadrado en Sant Joan, 48 en el aeropuerto y 39 en Vila. Otro aguacero descomunal que volvió a convertir muchas calles en ríos de agua sucia y marrón y obligó a extremar la precaución prácticamente en toda la isla, si bien no hubo que lamentar víctimas, por fortuna y una vez más.

Esta vez, ‘Alice’ fue un paso más allá en sus aviesas intenciones e incluso llegó a arrojar granizo en algunas zonas, volviendo a provocar numerosos problemas en el aeropuerto. Una docena de vuelos se vieron afectados mientras volvía a jarrear sobre el aeródromo: cuatro fueron cancelados, dos de salida y dos de llegada, y otros ocho tuvieron que ser desviados.

Sant Joan. A.S.J. /

Pese a otro día de adversas condiciones en es Codolar, no se llegó a los extremos del sábado, cuando hubo que suspender por completo todas las operaciones y, pasado el aguacero, volvió la relativa tranquilidad en una jornada en la que estaban programados un total de 331 vuelos, dentro del fin de semana que pone punto y final a la temporada turística, al menos de forma oficiosa, con los closing de discotecas.

Llegado el mediodía del domingo, ‘Alice’ por fin se fue diluyendo, se desactivó la última alerta amarilla y llegó el momento de hacer balance de los daños, aunque todavía habrá que esperar varios días para sacar conclusiones, como saben los castigados comerciantes del barrio de es Pratet.

DI, R.Vallés, Antoni Guasch

Más lluvia en el horizonte

Además, por ahora no se puede bajar la guardia en las Pitiusas, ya que la Aemet prevé, a partir de hoy, otra semana marcada por la inestabilidad atmosférica en Ibiza y Formentera, con lluvias y tormentas que se mantendrán, al menos, hasta el sábado 18 de octubre debido al paso de la dana ‘Alice’ por las islas. Las Pitiusas estarán en alerta naranja por fuertes chubascos desde el lunes a las 18 horas hasta la medianoche del martes. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Según el pronóstico, las precipitaciones se prolongarán hasta el fin de semana, con mayor probabilidad de episodios de lluvia intensa entre el lunes y el martes, cuando se esperan los valores más altos de chubascos.

Hoy mismo ya se prevén precipitaciones fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente durante la mañana y primeras horas de la tarde. El martes las lluvias persistirán, mientras que el miércoles 15 continuarán con tendencia a disminuir durante la tarde.

El jueves y viernes la inestabilidad volverá a intensificarse, con una probabilidad de chubascos de en torno al 80%, antes de una posible mejoría el sábado, aunque las precipitaciones podrían continuar de forma débil y dispersa.

Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas entre 16 y 18 grados y máximas que oscilarán entre 23 y 25 grados. El viento soplará del este y del nordeste, con rachas que podrán superar los 25 kilómetros por hora a comienzos de la semana.