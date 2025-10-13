Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza se protege ante nuevas inundaciones: obras en el torrente de sa Llavanera

El objetivo es conseguir una evacuación más rápida del agua

Vídeo: Ibiza toma medidas contra las inundaciones: obras en el torrente de sa Llavanera

Vicent Ferrer

Redacción

Las autoridades de Ibiza están tomando medidas ante la previsión de que se puedan producir nuevas inundaciones y este lunes se han realizado obras en el torrente de sa Llavanera, uno de los puntos más peligrosos para los vecinos durante las recientes tormentas.

Con maquinaria pesada, se están realizando trabajos "para garantizar una evacuación fluida del agua", según informan desde el Consistorio. Las obras se están llevando a cabo en la avenida de Sant Joan, junto a los edificios Los Girasoles y Brisol, para recuperar una sección útil del torrente.

Además, los efectivos municipales y la Unidad Militar de Emergencia (UME) siguen actuando en diferentes garajes subterráneos para tratar de evitar que se inunden de nuevo, ante la previsión de que vuelvan a caer precipitaciones intensas sobre la capital.

