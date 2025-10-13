Ibiza invierte 1,67 millones de euros para crear un parque solar en el parking de es Gorg

El Ayuntamiento de Ibiza cubrirá el aparcamiento de es Gorg con pérgolas fotovoltaicas para cargar vehículos eléctricos y fomentar un plan de autoconsumo compartido para viviendas. Este proyecto ha recibido el visto bueno de la última convocatoria del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern balear, conocida popularmente como ecotasa, que financiará la totalidad de los 1,67 millones de euros del presupuesto.

La intervención contempla colocar 1.190 placas fotovoltaicas sobre marquesinas, además de mejorar el espacio habilitado como aparcamiento comprendido entre el primer cinturón de ronda y las primeras naves del polígono industrial. Además, también se instalarán catorce puntos dobles de carga para vehículos eléctricos, mientras que el resto de la energía se distribuirá a los domicilios de los particulares que se adhieran al programa de autoconsumo.

Plano del aparcamiento que se cubrirá con pérgolas fotovoltaiccas. / ITS

Las obras tendrán una duración aproximada de ocho meses y se dividen en dos fases. En la primera, se cubrirán con las pérgolas solares las 74 plazas de aparcamiento que se encuentran más cercanas al primer cinturón de ronda y a la glorieta. Posteriormente, se completará la instalación en el resto del aparcamiento, donde se cubrirán otros180 espacios para aparcar.

En la memoria del proyecto del ITS se destaca que esta infraestructura está diseñada para "producir beneficios ambientales, sociales y económicos a largo plazo", además de promover "el uso de vehículos eléctricos, tanto entre residentes como en las empresas de alquiler".

Programas de autoconsumo

A falta de conocer los detalles técnicos de este parque solar en es Gorg, cuyas obras deben salir a concurso en breve, basta comparar sus dimensiones con las de un proyecto similar en Cas Serres que el Ayuntamiento aprobó el pasado 4 de septiembre. Esta última intervención, en la que se cubrirán con pérgolas fotovoltaicas una treintena de plazas de aparcamiento, permitirá abastecer de energía a unas 50 familias de las inmediaciones a través de un programa de autoconsumo, según indicó en el pleno municipal el concejal de Transición Energética, Jordi Grivé. En cambio, en es Gorg se abarcarán más de 250 aparcamientos.

En el barrio de Cas Serres, las pérgolas con placas solares se ubicarán en el parking de la calle Felip Curtois i Valls, junto al parque Marià Villangómez. Esta iniciativa se lleva a cabo a través de un acuerdo con el Institut Balear d'Energia (IBE), que invertirá 265.000 euros para hacerse cargo de la infraestructura, así como de la comercialización de la energía que produzca durante un periodo de 25 años.

Según destacó en el pleno de septiembre Grivé, las familias que se adhieran al programa de autoconsumo compartido con las pérgolas instaladas en Cas Serres pagarían unos 100 euros por kilovatio, muy por debajo de los 300 que les costaría a través de una compañía energética.

Las pérgolas fotovoltaicas instaladas en el parking de este barrio, con una potencia pico de 113,27 kWp, generarán aproximadamente 160 MWh anuales de energía renovable. Además de producir electricidad sostenible, las estructuras proporcionarán 775 m² de sombra para los vehículos.