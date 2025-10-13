El Govern descarta cerrar los colegios de Ibiza y Formentera con la amenaza de nuevas tormentas

La actividad educativa de Ibiza y Formentera seguirá adelante con normalidad este lunes, ya que la situación en las dos islas es estable a pesar de las lluvias e inundaciones, apuntan los técnicos. El Govern balear indicó en un comunicado emitido a las 21 horas de anoche que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene activados avisos por lluvias y tormentas hasta las 20 horas de esta tarde.

Sin embargo, el Comité Técnico Asesor de los planes Meteobal e Inunbal valorará durante esta mañana las medidas que tomará de cara a las próximas horas en materia educativa y extraescolar. La Aemet activará a partir de las 20 horas y hasta las 8 horas del martes el aviso naranja por lluvias y tormentas en las Pitiusas, que será amarillo a partir de entonces.

Desde el comienzo de la dana ‘Alice’, fijado oficialmente a las seis de la mañana del jueves, hasta las 10 horas de ayer, cuando las lluvias finalmente remitieron tras un episodio final muy intenso, los servicios de emergencias registraron un total de 170 incidentes en todo el archipiélago balear. Más de la mitad, 103, se dieron en Ibiza. Además, hubo 40 en Mallorca, 25 en Formentera y dos en Menorca.

Por tipología, fueron los siguientes: 62 inundaciones en edificios; 25 inundaciones en la vía pública; 15 caídas de árboles, ocho sobre vías; once obstáculos líquidos en la calzada y siete cortes de carretera.

Galería de imágenes del la autovía del aeropuerto de Ibiza inundada tras el paso de la dana 'Alice' / J.A.RIERA

Hasta la propia presidenta del Govern, Marga Prohens, sufrió en sus carnes la dana, ya que se quedó atrapada por la mañana en el aeropuerto de Ibiza, subida al avión que le transportó a la isla. Sin embargo, no tuvo problemas para asistir a la reunión del comité de seguimiento, donde el director de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, explicó que ‘Alice’ ha sido «una repetición a menor escala de lo que tuvimos hace dos semanas, tanto por el comportamiento del fenómeno como por las consecuencias».

«Lo que pasa es que con menos afectación hemos tenido más incidencia del fenómeno debido a la saturación del terreno [por el agua]. Ese es el fenómeno fundamental», comentó, en referencia a la saturación hidrólogica que ha contribuido a que los daños sean mayores.

La saturación hidrológica ocurre cuando el terreno ha absorbido la máxima cantidad de agua posible. En estas condiciones, el suelo se convierte prácticamente en una esponja empapada, por lo que no puede retener más y cualquier lluvia adicional genera escorrentía superficial, aumentando el riesgo de inundaciones y desbordamientos. Este fenómeno es habitual tras episodios prolongados de lluvias intensas, como los que ha dejado la dana ‘Alice’ en Ibiza y Formentera durante los últimos días.

Atención de la Cruz Roja en Vila en el polideportivo Es Viver. | G.S.

Igual que ocurrió en las históricas inundaciones del 30 de septiembre, no hubo que lamentar víctimas mortales, aunque hubo personas que corrieron serio riesgo, como la que quedó atrapada en su coche en un paso subterráneo de la carretera EI-20 de Ibiza, la autovía del aeropuerto. Según informó la Guardia Civil, el individuo atrapado tuvo que ser extraído por las puertas traseras del vehículo por guardias civiles de Tráfico.

Las lluvias torrenciales también provocaron daños en la zona de Dalt Vila, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. El agua tumbó un muro de piedra situado en la calle Joan Roman.

Por otra parte, Vila amplió el dispositivo especial de Bienestar Social para atender las personas sin techo. De esta forma, se habilitó el polideportivo Es Viver, con la colaboración de Cruz Roja, para que estas personas puedan pernoctar en condiciones seguras. Además, el Servicio ZPA (Zona de Primera Acogida) de sa Bodega permaneció abierto durante todo el día.