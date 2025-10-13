Las lluvias machacan a autónomos y pymes de Ibiza: El 58% calculan pérdidas de hasta 50.000 euros

Las imágenes y los vídeos de las inundaciones de hace dos semanas en Ibiza hablan por sí solas. Ahora los datos de una encuesta realizada por la federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef) corroboran la magnitud de los daños. "Prácticamente, el 84% de empresas encuestadas se vieron afectadas grave o moderadamente" por el paso de la tormenta 'Ex Gabrielle', explica el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo.

En el cuestionario participan 106 empresarios de "tipología muy diversa". Entre ellos, hay "pequeños comercios, empresas de servicios, restauración, industria o guarderías", detalla Rojo. Las empresas que han respondido, tanto asociadas como no a la federación, tienen locales en Vila, Figueretas, es Viver y Platja d'en Bossa, aunque algunas también están en Sant Antoni, Cala Vedella o la carretera del aeropuerto. "Todos esos negocios cercanos, todas esas actividades que hemos visto afectadas son las que hacen xarxa y que las industrias y la ciudad estén vivas... Los que suelen ser los primeros afectados cuando pasan estas cosas", sostiene Rojo.

Teniendo esto en cuenta, el presidente de la federación avanza que el cuestionario sigue abierto en la web de la Pimeef por lo que pueda pasar durante las lluvias que se esperan toda esta semana, en este caso por la dana 'Alice'.

Multitud de casuísticas

En el caso de los afectados por 'Ex Gabrielle', tanto las inundaciones como las lluvias causaron daños: "Ha habido saturación de las bajantes. Hay garajes en los que no ha entrado agua, pero ésta se ha colado por los aliviaderos. Hay oficinas en las que el agua ha entrado por las juntas de las ventanas...", enumera Rojo. De este modo, el 74% de los encuestados asegura haber sufrido daños en instalaciones, el 57,4% en maquinaria y el 63,4% en stock o mercancías (podían marcar más de una opción) . "Algunos compañeros de restauración y supermercados se habían aprovisionado para estas dos semanas de closings y ha habido algunas pérdidas importantes de material", indica Rojo, quien, además, destaca que un 23,8% de los encuestados perdió documentación, es decir, facturas físicas o albaranes que se mojaron.

A la hora de evaluar los daños, el 30% de los empresarios habla de pérdidas de menos de 5.000 euros y el 40% de entre 5.000 y 20.000 euros. "Hablamos de un perfil total de pyme y micropyme, lo que puede ser un buen golpe", señala Rojo. Por otro lado, un 18% de las empresas habla de pérdidas económicas de 20.000 a 50.000 euros y un 12% de más de 50.000 euros, lo que confirma que "hay algunos negocios muy afectados". Es decir, que un 58% de los encuestados afirman tener pérdidas de entre 5.000 y 50.000 euros.

Adelantar el final de la temporada

Precisamente por ello, el 45% de las empresas interrumpieron totalmente su negocio tras la inundación y un 38% lo hizo parcialmente. Son datos preocupantes para la Pimeef, "teniendo en cuenta que interrumpir la actividad en un local es dejar de ingresar". Del 17% de los negocios encuestados que no pararon, Rojo destaca los duros trabajos de limpieza que se hicieron para poder "estar operativos a las cuatro o cinco horas de las inundaciones". Lo confirma también el dato de que el 63% de los afectados ya están en funcionamiento, mientras un 22% calcula que tardará en volver a la normalidad entre una semana y más de un mes.

De este modo, un 85% de las empresas indican que las inundaciones no les obligaron a adelantar el fin de la temporada, pero sí fue así para el 15% de estas: "No nos olvidemos de que las temporadas se miden por ingresos y de que, por mucho que sea el final, se podría considerar que los closings de las discotecas son temporada alta, por lo que también es un golpe importante que esas dos semanas no se hayan podido llevar a cabo", destaca el presidente de la Pimeef.

Aun así, sólo el 11% de los encuestados contempla alguna medida laboral como un ERE o un ERTE en caso de un cierre prolongado o definitivo. Un 54% de los afectados tienen entre cero y cinco trabajadores, un 22% de las empresas encuestadas tienen entre seis y diez, un 12% entre 11 y 25 y un 12% más de 25, lo que evidencia que "los autónomos, las pymes y las micropymes son las que han sufrido el mayor golpe" de las lluvias del día 30.

Trámites con aseguradoras

Por este motivo, un 80% de los negocios se pusieron en contacto con sus seguros y, de ellos, un 61% tienen cubiertos parcialmente los daños: "Aquí tendremos que trabajar mucho con la administración para saber de qué forma se pueden cubrir las carencias que dejan las coberturas de seguros", apunta el presidente de la Pimeef. Destaca también que un 60% de los encuestados no recibieron respuesta a sus reclamaciones y a muchos sólo les llegó un mensaje automático "que da una idea de la saturación de los propios agentes". Rojo avanza que preocupó el hecho de que muchas aseguradoras remitiesen al consorcio de seguros en cuanto se las contactó y advierte: "Consultamos a entendidos en Ley jurídica de seguros y nos dijeron que la propia compañía debe dar parte al consorcio, no el asegurado que carga con el problema".

Aquí se tiene en cuenta otro problema, y es que un 55% de los empresarios encuestados alquila el establecimiento en el que tiene su negocio: "Cuando tienes un local en propiedad gestionas los seguros, pero cuando tienes un local arrendado a lo mejor hay cosas que el seguro no cubre", recuerda Rojo.

Para hacer frente a las pérdidas, el 75% de los empresarios indica que las ayudas económicas directas son lo más urgente. "Todos tenemos muy fresco lo farragoso y la lentitud que supuso pedir ayudas a la administración durante el covid", señala Rojo, que insiste en que "las ayudas sean lo más rápidas y directas posibles". En este sentido, cabe saber si se declaran zonas catastróficas o afectadas gravemente por las inundaciones los municipios que así lo pidieron para conocer, después, las ayudas que llegan y dónde tienen que dirigirse, algo que espera tramitar el Consell de Ibiza. "Ahora, lo único que pedimos es empatía a la administración y a sus profesionales para no ahogar a los afectados con las responsabilidades y las fauces de la administración", reclama Rojo.

Así también lo han requerido los propios encuestados, que en un apartado de respuestas abiertas señalan como acciones prioritarias de las administraciones públicas: rebajas en los impuestos municipales, flexibilidad en los pagos, constante limpieza de las zonas inundables o un incremento de las tareas de prevención y alerta, teniendo en cuenta que problemas como los que han ocurrido pueden volver a suceder.