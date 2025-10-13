"Golpe" a los negocios de Ibiza con las inundaciones: "Los 'closings' de las discotecas son temporada alta"

De la encuesta realizada por la federación de la Pequeña y Mediana empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef) a 106 empresarios de la isla, un 85% afirma que las inundaciones que provocó la tormenta 'Ex Gabrielle' en Ibiza no les obligó a adelantar el fin de la temporada.

Sin embargo, sí que fue así para el 15% de estas: "No nos olvidemos de que las temporadas se miden por ingresos y de que, por mucho que sea el final, se podría considerar que los closings de las discotecas son temporada alta, por lo que también es un golpe importante", destaca el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, durante la presentación de los datos.

Además, destaca que "algunos compañeros de restauración y supermercados se habían aprovisionado para estas dos semanas de closings y ha habido algunas pérdidas importantes de material", indica Rojo. De este modo, el 74% de los encuestados asegura haber sufrido daños en instalaciones, el 57,4% en maquinaria y el 63,4% en stock o mercancías (podían marcar más de una opción).

En el cuestionario han participado empresarios de "tipología muy diversa". Entre ellos, hay "pequeños comercios, empresas de servicios, restauración, industria o guarderías", detalla Rojo. Las empresas que han respondido, tanto asociadas como no a la federación, tienen locales en Vila, ses Figueretes, es Viver y Platja d'en Bossa, aunque algunas también están en Sant Antoni, Cala Vedella o la carretera del aeropuerto. "Todos esos negocios cercanos, todas esas actividades que hemos visto afectadas, son las que hacen xarxa y que las industrias y la ciudad estén vivas... Los que suelen ser los primeros afectados cuando pasan estas cosas", sostiene Rojo.