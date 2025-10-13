Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Un descanso en la tormenta

Un descanso en la tormenta | FERNANDO DE LAMA

Un descanso en la tormenta | FERNANDO DE LAMA

La dana ‘Alice’ dio una mañana de tregua en la bahía de Portmany. Por eso varias personas sortearon los múltiples charcos formados en la zona para tumbarse al sol sobre una arena perfectamente rastrillada por el último aguacero. Quizás sea el último baño de la temporada antes del invierno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents