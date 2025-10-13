El álbum
Un descanso en la tormenta
La dana ‘Alice’ dio una mañana de tregua en la bahía de Portmany. Por eso varias personas sortearon los múltiples charcos formados en la zona para tumbarse al sol sobre una arena perfectamente rastrillada por el último aguacero. Quizás sea el último baño de la temporada antes del invierno.
