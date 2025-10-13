Ni la dana ni las advertencias institucionales aguan los cierres en las discotecas de Ibiza

Ya puede caer el diluvio universal, que la fiesta en Ibiza no hay quien la pare. Así quedó demostrado este fin de semana. Ni el aviso naranja activado por Aemet para el sábado ni la alerta de Protección Civil enviada ese mismo día a las 17.21 horas a los móviles de la población pidiendo máxima precaución ante la lluvia intensa y que se evitaran desplazamientos y actividades en el exterior, hicieron cambiar los planes de las discotecas. Tampoco disuadieron a miles de personas de disfrutar de los closings programados, incluido el de Ushuaïa, que fue pasado por agua. Tanto unos como otros hicieron caso omiso a las advertencias de las instituciones públicas, que recomendaron a las salas que suspendieran o pospusieran los eventos.

La celebración de despedida de la temporada de Ushuaïa arrancó a las 13 horas del sábado todavía con sol, pero unas horas después la dana ‘Alice’ se manifestó con toda su fuerza, descargando a cántaros entre las 17 y las 18 horas. El agua empezó a inundar calles y locales en Platja d’en Bossa. Sin embargo, la fiesta en este club al aire libre siguió su curso y el público, empapado, se resguardó en las zonas cubiertas o continuó bailando bajo la lluvia, como se puede comprobar en alguna story publicada en Instagram en ese momento.

«Una sesión de natación»

También en las redes sociales se pueden encontrar unas cuantas imágenes y vídeos del estado en el que estaba Platja d’en Bossa en pleno closing de Ushuaïa, que durante un rato se pareció más a «una sesión de natación», como comentaba con humor uno de los asistentes.

«Todo fue bien. No se tuvieron que modificar horarios ni hubo cancelaciones», confirmaron desde el club ayer a mediodía.

Donde sí decidieron cambiar los planes el sábado debido a las adversas condiciones meteorológicas fue en el O Beach Ibiza, en Sant Antoni, que anunció que cerraba más temprano de lo habitual a causa de la lluvia, invitando a los que habían ido a la fiesta a volver al día siguiente, al gran cierre, para «terminar la temporada de la manera correcta».

La dana apenas alteró el planning de los cierres programados el día 11 por la noche, que, a juzgar por las imágenes publicadas en internet, fueron multitudinarios. A esas horas la lluvia había parado, el transporte público ya funcionaba en las zonas menos afectadas por las precipitaciones y se había reanudado el tráfico con normalidad en la carretera de Sant Antoni, aunque desde el Consell de Ibiza se recomendaba circular con precaución.

Sí que algunos de los que volaban esa tarde a Ibiza para estar en los cierres se quedaron con las ganas. Fue el caso del dj Damian Lazarus, cuyo set estaba programado a las dos de la madrugada. «Tristemente, no podré unirme al closing. Después de sobrevolar durante dos horas Ibiza durante la tormenta, mi vuelo ha sido desviado y luego cancelado impidiendo que pueda estar en la isla para actuar», explicaba en una story en Instagram.

Según confirmaron desde Pacha, la fiesta allí transcurrió «con normalidad y según lo previsto». En Amnesia, al parecer, también, como pudieron comprobar los que pasaron por la carretera de Ibiza a Sant Antoni y vieron las largas colas de gente que había en el exterior del recinto pasadas las 11 horas de ayer .

La tormenta que cayó en la isla durante la mañana de este domingo tampoco afectó a los closings programados esa misma noche. Tanto Pacha como [UNVRS] confirmaron al mediodía que todo seguía, de momento, según los planes establecidos. Como dirían algunos con ironía, the show must go on, así caigan chuzos de punta.