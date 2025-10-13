Trabajo
Conceden la incapacidad absoluta a una mujer por covid persistente en Ibiza
El Tribunal Superior de Justicia de Balears concluye que los síntomas que sufre la trabajadora, de 45 años y administrativa contable, le impiden ejercer cualquier profesión.
El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Ibiza que reconoció la incapacidad permanente absoluta a una mujer de 45 años, administrativa contable de profesión, afectada por secuelas derivadas de la infección por covid.
La resolución desestima el recurso presentado en su momento por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y ratifica que la trabajadora, vecina de Ibiza, tiene derecho a percibir una pensión del 100 por cien de su base reguladora, cifrada en 1.247,93 euros mensuales.
La demandante comenzó a sufrir síntomas en junio de 2021, tras una infección respiratoria compatible con covid en abril del mismo año. Desde entonces ha presentado astenia, fatiga muscular, disnea y debilidad en las extremidades, síntomas reconocidos como compatibles con el llamado covid persistente.
Los especialistas concluyeron que la evolución clínica, con episodios de caídas, visión borrosa y problemas respiratorios y cognitivos, impedía que pudiera desempeñar cualquier tarea laboral con garantías.
El tribunal subraya que, aunque el diagnóstico definitivo todavía está en estudio, la situación actual de la afectada es incompatible con el ejercicio de cualquier profesión u oficio y no existe previsión cierta de mejoría.
Dos años en seguimiento
La trabajadora llevaba más de dos años bajo seguimiento de los servicios de Neurología y Medicina Interna y dependía de medicación continuada, con mejoras parciales y recaídas frecuentes. Según el tribunal, estas limitaciones hacen imposible que pueda reincorporarse al mercado laboral, incluso en tareas de carácter administrativo.
El INSS había rechazado inicialmente la incapacidad al considerar que las lesiones no alcanzaban un grado suficiente de disminución de la capacidad laboral. Sin embargo, tanto el juzgado ibicenco en primer lugar, como ahora el TSJB, han estimado lo contrario, destacando que la incertidumbre diagnóstica o la posibilidad de nuevas terapias no son razones suficientes para negar una incapacidad cuando los síntomas actuales son incapacitantes.
El fallo, que todavía puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, supone un precedente importante en la consideración judicial de las secuelas del covid persistente como causa de incapacidad absoluta.
