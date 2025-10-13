Surcando la lluvia rumbo a los 'closings' de las discotecas de Ibiza
Turistas que visitaban la isla para los cierres muestran en redes cómo siguieron la fiesta a pesar de la lluvia torrencial
Que la lluvia no te amargue los closings de las discotecas. Ese parece ser el mantra que han seguido los centenares (si no miles) de turistas que han visitado la isla este fin de semana para los cierres.
Las tormentas que arreciaron tanto el sábado como el domingo no impidieron que todos ellos se lo pasaran en grande. Y así lo han contado y mostrado en sus redes sociales.
De hecho, la lluvia, lejos de suponer un inconveniente, parece que les sentó bien. ¿Quién no ha querido alguna vez bailar bajo la lluvia? Uno de los vídeos más impactantes de los que se han publicado muestra cómo se encontraba Platja d’en Bossa el sábado por la tarde.
Uno de los asistentes al closing de Ushuaïa muestra, desde el coche, las calles anegadas, el agua entrando en los bajos de los negocios, el río de agua marrón yendo a parar al mar.
Otro usuario graba a quienes, a primera hora de la tarde, aprovechaban la lluvia para fingir que nadaban en el agua concentrada en la entrada del establecimiento. Las imágenes de gente descalza bailando sin importarles la lluvia y con la ropa mojada se suceden antes de mostrar cómo, al final, dejó de llover y pudieron disfrutar del closing en todo su esplendor.
Los vídeos muestran también al personal trabajando mientras jarrea, preparándolo todo y protegidos con paraguas y chubasqueros mientras graban tan mojado cierre de la temporada.
