Las clases continuarán mañana en los centros de Ibiza con ciertas limitaciones

El Govern ha decidido que los centros educativos de Balears abrirán este martes a pesar de que las islas estarán en alerta naranja por lluvias y tormentas durante buena parte del día. Así lo ha asegurado el jefe del departamento de Emergencias, Aurelio Soto, después del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal y del Plan Inunbal, que se ha reunido este lunes por la tarde para evaluar la situación.

Soto ha indicado que la información que les ha facilitado la Aemet es que la inestabilidad meteorológica sobre las islas se mantiene, debido a la vaguada de aire frío acompañada de los vientos húmedos de levante. Esto podría provocar el desarrollo de tormentas que podrían descargar "lluvias intensas" en el archipiélago. Concretamente en un par de horas podría alcanzar las Pitiusas.

"En base a esta información de que las lluvias pueden ser intensas, pero no tanto como para afectar a la movilidad, se ha decidido seguir con las clases como en otros momentos de alerta naranja", ha mantenido. Aún así, ha puntualizado que se ha recomendado a los centros educativos que restrinjan las actividades en exteriores.

Una situación "mucho mejor"

Consultado por lo más preocupante para las próximas horas, Soto ha explicado que era que las lluvias volvieran a caer sobre el terreno mojado de Ibiza pero ha subrayado que la situación está "mucho mejor" tras el plan urgente de infraestructuras desarrollado este lunes entre la UME, el Govern, el Consell de Ibiza y los ayuntamientos de la isla.

Ha sostenido que con estas modificaciones se ha facilitado el drenaje del agua que continuaba embalsada en algunos puntos críticos. Al mismo tiempo, ha aludido a la limpieza de torrentes con lo que se podría "encajar" las lluvias previstas para este aviso.

Cabe recordar que la Aemet ha activado los avisos naranjas para Formentera y Ibiza desde las 21 horas del lunes hasta las 8 horas del martes. No obstante, en las horas posteriores permanecerá activado el aviso amarillo. La previsión de lluvia es que podrían caer hasta 50 mm en una hora en las Pitiusas. El comité técnico se volverá a reunir este martes a las 10.30 horas para seguir la evolución del fenómeno.