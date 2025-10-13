Cancelado el acto inaugural del Foro Marino por el temporal en Ibiza
El espectáculo 'Océano' previsto para este martes 14 de octubre no se celebrará por razones de seguridad
El resto de la programación sigue adelante
La organización del Foro Marino de Ibiza y Formentera ha cancelado el acto inaugural y el espectáculo 'Océano', previstos para este martes 14 de octubre en el Teatro Pereyra, debido a la previsión de mal tiempo y a las alertas meteorológicas activas en la isla.
La directora de IbizaPreservation, Inma Saranova, explica que la decisión se ha tomado “por precaución y responsabilidad, con el objetivo de garantizar la seguridad del público y de todas las personas implicadas”.
Cambios en el programa
Las mesas de trabajo previstas para el martes se mantienen, pero se celebrarán en formato online. El resto de la programación del Foro sigue según lo previsto para los días 15 y 16 de octubre. En cuanto a la programación presencial, el miércoles 15 de octubre por la mañana se celebrarán las mesas redondas sobre turismo, sostenibilidad, conservación marina e investigación, en el Teatro Pereyra (Vila). Y, por la tarde, los talleres participativos en la sede de Pimeef (avenida de España, 18, Eivissa).
Para el jueves 16 de octubre está previsto que durante la mañana se celebre el seminario formativo en Pimeef y, por la tarde, la clausura en el Teatro Pereyra, con la proyección del Ocean Film Festival y una charla de la divulgadora marina Gádor Muntaner.
La organización agradece la comprensión de las personas asistentes, así como el apoyo de los ayuntamientos de Ibiza y Santa Eulària, Redeia, Caixa Colonya, IB3, Teatro Pereyra y PIMEEF. El Foro está promovido por IbizaPreservation, Fundación Pacha, Trasmapi, Insotel, Marina Ibiza, OD Group, The White Angel, Fundación Marilles y Vellmarí.
