La campaña de vacunación de la gripe en Ibiza empieza en plena alerta naranja

La activación de la alerta naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este lunes en Ibiza debido a la dana 'Alice' no ha sido un impedimento para que varias personas mayores de 60 años y pertenecientes a grupos vulnerables de la isla acudieran al Hospital Can Misses para vacunarse contra la gripe y el covid.

La jornada inicial de vacunación preveía la asistencia de aproximadamente 20 personas a Can Misses. A pesar de ello, pocos minutos después del inicio, simultáneo en todao Baleares, la coordinadora del centro de salud de Can Misses, Isidora Ordóñez, pronosticaba que, “aunque la agenda estaba llena de citas, las condiciones meteorológicas adversas pueden provocar que mucha de la gente apuntada falte”.

“Es un día excepcional, pero los que no vengan no será porque no quieran vacunarse, sino por miedo al posible temporal”, lamentaba Ordóñez antes de agregar: "La gente está bastante concienciada sobre los beneficios de la vacunación".

Para la coordinadora del centro de salud de Can Misses, “la vacunación es importantísima, ya que son muchas las personas mayores que acaban ingresadas por la gripe”.

Además de prevenir hipotéticos ingresos hospitalarios, tener marcadas las fechas de vacunación ayuda “a organizar mejor las agendas de los enfermeros y enfermeras, ya que, al margen de vacunar, en las consultas se realizan curas y se toma la tensión”.

“Son cosas que debemos seguir haciendo, aunque estemos en pleno calendario vacunal”, añade Ordóñez.

“No me he vuelto a resfriar ni a tener gripe”

Aunque los pacientes tienen la posibilidad de vacunarse tanto de la gripe como del covid, este último cuenta con una menor aceptación, indica Ordóñez:

“Tengo la sensación de que la gente piensa que el covid es algo del pasado, que ocurrió hace unos años, pero cabe recordar que cada cierto tiempo hay repuntes. La gente suele ser más reacia a vacunarse contra el covid que contra la gripe”.

Precisamente, las dos primeras personas que acceden a la sala de vacunación, ubicada en el edificio J del Hospital Can Misses, deciden hacerlo únicamente contra la gripe.

“Me he vacunado muchas veces contra el covid y no quiero hacerlo ni una vez más”, afirma con convicción Rafael Linero Madrigal mientras aún presiona la gasa que cubre el pinchazo que le acaba de hacer una de las enfermeras para la vacuna antigripal.

Linero se vacuna “anualmente desde hace 10 o 12 años para prevenir enfermedades”. Un poco más tiempo lleva haciéndolo Mercedes Escandell Fernández, quien está sentada, a menos de dos metros de Linero, en una de las sillas del pasillo de Can Misses: “Empecé hace aproximadamente 15 años, cuando cuidaba de mi madre, que era una persona mayor, y me recomendaron vacunarme para no contagiarle ninguna enfermedad. Desde entonces, acudo cada año”.

Escandell es hipertensa. A pesar de los riesgos que implica sufrir esta enfermedad crónica cardiovascular, su vida ha mejorado considerablemente desde que se vacuna contra la gripe: “No me he vuelto ni a resfriar ni a tener gripe desde entonces”.

“No falto a mi cita anual para vacunarme”, relata la mujer, que rechaza vacunarse contra el covid tras haber sufrido problemas de salud cuando se vacunó por cuarta vez. Por esta razón, asegura que no volverá a hacerlo.

La campaña de vacunación está dirigida a todas las personas a partir de los 60 años y a las menores de esa edad que reúnan alguna de las condiciones de riesgo establecidas.

Se recomienda la vacunación a personas mayores de 60 años; mayores de 5 años internados en residencias geriátricas, centros de discapacitados o instituciones cerradas; personas que, a partir de los 7 años, padezcan alguna condición de riesgo como diabetes, obesidad mórbida, enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias; hemoglobinopatías, asplenias, patologías renales o hepáticas —incluido el alcoholismo—; enfermedades neuromusculares graves; personas inmunodeprimidas, incluyendo las afectadas por el virus del sida (VIH) o por tratamientos farmacológicos inmunosupresores, así como receptores de trasplantes; enfermedad celíaca; personas diagnosticadas de cáncer y hemopatías malignas; pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas y quienes padezcan trastornos o enfermedades que conlleven disfunción cognitiva, como síndrome de Down o demencias; personas con fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear o fumadoras.

También se recomienda vacunar a los menores de entre 6 y 83 meses; mujeres embarazadas en cualquier momento de la gestación y hasta seis meses después del parto; personas que presten cuidados o convivan con otras con un alto grado de inmunosupresión (trasplantados, personas con insuficiencia renal crónica o infectadas por el VIH); personal de los centros sanitarios y sociosanitarios —tanto públicos como privados—, incluidas las oficinas de farmacia y los centros de menores, así como a los estudiantes en prácticas en dichos centros.

Cualquiera de las personas pertenecientes al grupo de riesgo puede pedir cita a través del teléfono de Infosalut (971 220 000), del Portal del Paciente o presencialmente para vacunarse en su centro de salud.