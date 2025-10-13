Piden ayudar a los gatos callejeros durante la dana 'Alice'

Las lluvias otoñales suponen un riesgo añadido para los gatos callejeros, que sufren frío, hambre y peligro cuando no encuentran refugio. Por ello, distintas iniciativas ciudadanas, ante las lluvias torrenciales de estos días, promueven pequeñas acciones para protegerlos. Corre por redes una imagen en la que amantes de estos animales ofrecen consejos para mimarles y protegerles estos días.

Entre las recomendaciones más sencillas destaca ofrecer un refugio seco. Puede fabricarse fácilmente con una caja de plástico o de cartón forrada con bolsas, colocando una manta o trapo seco en el interior y elevándola del suelo para evitar la humedad.

Agua limpia y comida en lugares protegidos

También se aconseja proporcionar comida y agua limpia en lugares protegidos. Es preferible usar pienso seco, colocado bajo techo o cubierto con plástico, y cambiar el agua con frecuencia para evitar que se ensucie con lluvia o barro.

“Un pequeño gesto, una gran diferencia”, resumen las campañas de sensibilización que acompañan estas iniciativas, que recuerdan que cuidar a los animales también contribuye a una convivencia más amable y segura para todos.

Además, estos colectivos aprovechan para recordar que otro aspecto fundamental del cuidado de los gatos callejeros es la esterilización. Aconsejan contactar con veterinarios o grupos locales para controlar la población felina y prevenir enfermedades, así como garantizar una vida más segura y saludable para estos animales.

Finalmente, se anima a difundir el mensaje y colaborar. Contar a los vecinos, compartir la información o sumarse a una red de ayuda son gestos sencillos que pueden marcar una gran diferencia en la protección de los gatos sin hogar.