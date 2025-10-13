Noches de Ibiza: "Mientras la UME evacuaba personas por las inundaciones las discotecas seguían funcionando"

El cierre de temporada ha coincidido con el temporal que azota la sila de Ibiza estos días. La asociación Noches de Ibiza ha expresado su preocupación por la falta de medidas de seguridad. Las fuertes lluvias y las inundaciones provocaron el cierre de vías clave como la de Platja d’en Bossa y la carretera del aeropuerto, pero, a pesar de la situación de alerta, las discotecas decidieron seguir adelante con sus eventos masivos.

La asociación considera que esta decisión fue "negligente e irresponsable", especialmente teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades locales, que pedían evitar desplazamientos no esenciales debido al mal tiempo.

La asociación subraya que la celebración de estas fiestas en áreas ya afectadas por las inundaciones, como Platja d’en Bossa, puso en riesgo la seguridad de los asistentes y complicó aún más la labor de los servicios de emergencia.

La asociación también lamenta la contradicción entre las advertencias meteorológicas y la actitud de algunas discotecas. A pesar de las alertas por lluvias intensas, denuncia que el gobierno y las autoridades locales no tomaron medidas para suspender estos eventos, lo que, según la asociación, demuestra "una falta de coordinación en la gestión de la emergencia". "Es difícil entender cómo las autoridades permiten que las fiestas continúen mientras la isla está en alerta", comentan.

Además, la asociación destaca que no se están llevando a cabo inspecciones adecuadas sobre los aforos y horarios de las discotecas. Desde la junta directiva se califica de "insostenible" la situación, ya que, destaca, durante la misma jornada en la que la Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvo que intervenir para evacuar personas afectadas por las inundaciones, las discotecas seguían funcionando con miles de personas en sus instalaciones.

También cuestiona la gestión de los eventos masivos por parte del Govern y los ayuntamientos. Mientras los municipios de Sant Josep y Sant Antoni suspendieron todas las actividades públicas durante el fin de semana, no se adoptaron medidas similares para las grandes fiestas en discotecas.

Esto ha llevado a la asociación a preguntarse por qué no se incluyó en los planes de emergencia la posibilidad de suspender este tipo de eventos, algo que consideran esencial para proteger la seguridad de la población.

Incremento de riesgos

Por otro lado, Noches de Ibiza también señala que el incremento de la oferta de discotecas y eventos sin un control adecuado de aforos ha aumentado el riesgo de situaciones peligrosas. Según explica, con la apertura de nuevos establecimientos, la isla ha sumado más de 25.000 nuevas plazas diarias en discotecas, lo que denuncian que ha generado un desajuste entre la capacidad de la infraestructura y la seguridad de los eventos.

Ante esta situación, han solicitado formalmente la intervención de las autoridades locales y nacionales para garantizar un control más estricto sobre los horarios y aforos de las discotecas, especialmente durante los eventos de cierre de temporada.

La asociación ha registrado peticiones en el Ayuntamiento de Sant Antoni y en la Delegación del Gobierno, pidiendo medidas para regular el acceso a las discotecas y evitar posibles incidentes relacionados con la gestión del tráfico y el orden público.

Para la asociación, la situación actual de la isla podría llevar a una crisis en su modelo turístico si no se adoptan medidas de control adecuadas. "El descontrol en los aforos y la falta de una regulación efectiva ponen en riesgo no solo la seguridad de los asistentes, sino también el futuro de un modelo turístico basado en el ocio nocturno", ha concluido.