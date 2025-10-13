La alerta naranja se adelanta a las 14 horas en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha adelantado la activación de la alerta naranja en las Pitiusas a las 14 horas. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 50 litros por metro cuadrado la hora.

El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado que todas las instalaciones municipales permanecerán cerradas desde las 14 horas de este lunes, debido a la alerta naranja decretada por la dirección general de Emergencias del 112 del Govern balear ante la previsión de lluvias y tormentas intensas.

La alerta estará activa hasta las 8 horas del martes 14 de octubre, aunque el Ayuntamiento recomienda en un comunicado extremar las precauciones desde ya ante la posible llegada anticipada de las precipitaciones. Luego pasará a amarilla hasta la medianoche del martes.

Información sólo canales oficiales

El Ayuntamiento de Ibiza ha reiterado su llamamiento a la población para que siga únicamente la información procedente de canales oficiales, evite los desplazamientos innecesarios y mantenga la prudencia durante todo el episodio meteorológico.

El Primer y Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM1 y BIEM4), ubicados en Torrejón de Ardoz (Madrid) y Zaragoza, respectivamente, se sumaron el domingo a las labores de restablecimiento de la normalidad en Ibiza tras las dos jornadas de fuertes lluvias que se registraron el sábado y el domingo pasados.

La UME sigue en Ibiza colaborando en las tareas de restablecimiento de la normalidad en la isla tras las lluvias torrenciales de este fin de semana. El operativo se ha centrado en achicar agua del túnel del aeropuerto y en viviendas y garajes afectados por la dana 'Alice'. Los Bomberos de Ibiza estuvieron también achicando agua en la tarde del domingo y actuaron en desprendimientos en varias carreteras de la isla, entre ellas Portinatx.

El Consell de Ibiza ha informado de que aún está inundado el paso inferior de Sant Jordi de la carretera del aeropuerto, por lo que recomienda usar vías alternativas para acceder a las instalaciones aeroportuarias, como la EI700 (carretera de Sant Josep).