El Aeropuerto de Ibiza bate récord de pasajeros en septiembre pese al leve crecimiento

El Aeropuerto de Ibiza cerró el mes de septiembre con 1.227.406 pasajeros, una cifra que representa un aumento del 0,6% respecto al mismo mes del año pasado. Aunque el crecimiento ha sido moderado, este volumen de viajeros supone un nuevo récord histórico para el mes de septiembre en las instalaciones ibicencas.

La mayoría de los desplazamientos correspondieron a vuelos comerciales, con 1.224.473 pasajeros. De ellos, 399.870 viajaron a destinos nacionales, lo que supone un descenso del 1,1%, mientras que los 824.603 restantes volaron a otros países, registrando un incremento del 1,5%.

Entre los mercados internacionales, el Reino Unido volvió a situarse a la cabeza con 309.770 pasajeros, seguido de Italia (138.607), Alemania (108.844) y Países Bajos (88.882).

En cuanto a movimientos de aeronaves, el aeropuerto gestionó 10.509 operaciones, un 5% más que en septiembre de 2024, lo que refuerza la tendencia de consolidación del tráfico aéreo en la isla.

En el acumulado del año, de enero a septiembre, el Aeropuerto de Ibiza ha registrado 7.809.112 pasajeros, lo que supone un 1% más que en el mismo periodo del año anterior. En ese mismo tiempo se contabilizaron 71.396 vuelos, un 2,4% más que en 2024.

Récord también en la red de AENA

El de Ibiza ha sido uno de los 18 aeropuertos españoles que han vivido el mejor mes de septiembre de su historia, junto a los de Madrid, Barcelona, Palma, Málaga, Alicante, Gran Canaria, Valencia, Sevilla o Tenerife Norte, entre otros.

A nivel general, los aeropuertos del grupo AENA cerraron septiembre con 35,7 millones de pasajeros, un 2,7% más que en 2024, además de 299.292 operaciones aéreas (+2,4%) y 132.905 toneladas de mercancía, un 9,9% más que el año pasado.