La UME vuelve a Ibiza para hacer frente a las inundaciones

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha enviado efectivos desde su base de Valencia hacia Ibiza para hacer frente a las inundaciones que afectan a varias zonas de la isla por las lluvias torrenciales de la dana Alice.

La delegación del Gobierno en Baleares informó a última hora del sábado del desplazamiento de personal y equipos del cuerpo especializado de las Fuerzas Armadas a petición del Ejecutivo autónomo.

Las copiosas lluvias provocadas por la dana ha afectado durante este sábado a diferentes zonas del archipiélago balear, con mayor incidencia en el levante y el noreste de Mallorca y en Ibiza y Formentera.

En la capital ibicenca y su entorno, la acumulación de agua ha obligado a cerrar al tráfico la carretera E-10, las avenidas de Santa Eulària e Ignasi Wallis y la calle de Pere Francés, según ha informado el Ayuntamiento.

Efectivos de bomberos y otros cuerpos de seguridad han intervenido en achiques de inmuebles y espacios urbanos inundados, sobre todo en el barrio de es Pratet, en el centro de la ciudad.

Estas zonas ya resultaron afectadas por inundaciones debido a las lluvias torrenciales que se produjeron en Ibiza el pasado 30 de septiembre, que también requirieron la intervención de la UME.

Los cuerpos de seguridad no han reportado ninguna incidencia relevante ni que haya causado daños personales.