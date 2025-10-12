La Guardia Civil rescata a una persona atrapada en su coche en Ibiza

Una persona atrapada en su vehículo en un paso subterráneo de la carretera EI-20 de Ibiza, la autovía del aeropuerto, a causa de las lluvias torrenciales ha sido rescatada este domingo por la mañana por la Guardia Civil.

Según han informado desde el instituto armado a los medios de comunicación, la persona atrapada ha sido extraída por las puertas traseras del vehículo por guardias civiles de Tráfico y, finalmente, trasladada para que fuera atendida en un centro de salud.

La autovía del aeropuerto se ha vuelto a convertir en uno de los puntos más afectados por la dana 'Alice' y los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) están trabajando para sacar el agua y que se pueda restablecer la circulación cuanto antes.