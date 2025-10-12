PSOE: «Las autopistas no se tendrían que haber hecho nunca»

El secretario general de la FSE-PSOE, Vicent Roselló, califica de «inaceptable» y pide una «rectificación inmediata» a la vicepresidenta del Govern, Antònia Maria Estarellas por las declaraciones en las que responsabiliza al PSOE de las inundaciones en la autovía del aeropuerto. «Esto, como sabe todo el mundo, es totalmente falso», dice Roselló, que recuerda que «el PSOE se opuso frontalmente a unas carreteras que se hicieron sin previsión y sin respetar ningún tipo de prescripción técnica». El secretario general socialista insiste en que «estas carreteras no se tendrían que haber hecho nunca», no sólo por el grave impacto territorial, económico y social, «que la ciudadanía de Sant Jordi no olvidará nunca», sino también porque «ya se advirtió hace 20 años de la gravedad de construir por debajo del nivel freático».

«Son -afirma- las autopistas del PP, del Govern balear de Jaume Matas, que se construyeron con una infinidad de irregularidades técnicas y económicas, con la oposición frontal del conjunto de la ciudadanía. Son una herida que quedará por siempre jamás en nuestra isla y que, como sabe todo el mundo, sólo tienen un responsable: el Partido Popular».

Vicent Roselló considera, por el contrario, que «quien todavía tiene que dar muchas explicaciones sobre las inundaciones de la semana pasada, no sólo por las carreteras, sino por los avisos, por las medidas de precaución que no se tomaron y por la información confusa que se dio a la ciudadanía aquel día es, justamente, este Govern del Partido Popular».

Vicent Roselló anuncia que el PSOE pedirá al Consell abrir una oficina de atención a los afectados, una ventanilla única que permita «recoger todas las demandas de las personas y empresas damnificadas».