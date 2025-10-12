Un muro tumbado por la tormenta destroza un coche en Dalt Vila

Las lluvias torrenciales que ha dejado este domingo la dana 'Alice' en Ibiza también han provocado daños en la zona de Dalt Vila, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

El agua, que ha caído de manera muy violenta durante más de una hora, ha tumbado un muro de piedra situado en la calle Joan Roman, pasado el Seminario en dirección a la Catedral, pocos metros antes del Convent de ses Monges Tancades.

Las piedras, de gran tamaño, han caído sobre el lateral izquierdo del vehículo, y han destrozado la puerta delantera, la del conductor, y la trasera. La violencia del golpe ha desplazado el vehículo, un Hyundai de color blanco, casi un metro dentro del vial.

No ha trascendido si ha habido heridos en este incidente.