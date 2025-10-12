Montserrat García: «Las mujeres tienen que conocer su historia para no perder sus derechos»

Conoció la Associació de Dones Progressistes de Ibiza al poco tiempo de su fundación, hace ya 20 años. Una amiga le invitó a acompañarla a una asamblea y afirma que gracias a ella descubrió el feminismo y comprendió lo que eran los micromachismos. Es fiel defensora de que las mujeres se reúnan y hablen: «Así nos damos cuenta de que nuestros problemas no son sólo nuestros, sino que son comunes y cuando esto ocurre, es un problema político». Reivindica que a las mujeres siempre les «falta tiempo», por lo que ahora, después de jubilarse, asume con responsabilidad su cargo como presidenta de la asociación. Combina esta labor con su participación en el Hort Comunitari Sa Llavanera, donde además de «compartir», siembra.

¿Cómo asume el nuevo cargo?

Con muchísimo respeto y orgullo. Sobre todo por representar a mis compañeras, que hace tiempo que me animaban, y a esta asociación. De momento es por un año porque el año pasado cambiamos los estatutos, pero siempre se puede repetir... También estoy preocupada porque es una gran responsabilidad y creo que este año, incluso más al cumplirse los 20 años desde que se creó la asociación.

¿Por qué se ha animado ahora?

Me jubilé y, al tener más tiempo, porque a las mujeres siempre nos falta tiempo, me apunté a clases. El invierno pasado hice un curso online de historia de la teoría feminista en la Universidad Complutense y muchísimas profesoras decían, como dijo Cristina Martín [directora de Diario de Ibiza] cuando le dimos el premio 8M, que las mujeres siempre nos quedamos, o estamos más cómodas, un poco atrás. No nos atrevemos a dar el paso. Estoy contenta porque he salido un poco de mi zona de confort y así doy un ejemplo a las demás. Las mujeres no tenemos que estar siempre un poco atrás.

Este 2025 también se cumplen 50 años del movimiento feminista, ¿qué recuerda de su infancia?

Cuando era pequeña no se hablaba de feminismo en España. Vivíamos en una dictadura pura y dura y para las mujeres era peor. No nos podíamos salir de la norma porque nos podía pasar cualquier cosa como que nos llevasen al Ministerio de las Mujeres. De esto me he enterado ahora, no te vayas a creer. Hice un curso de tres días sobre los 50 años de feminismo en España y he buscado la revista Vindicación Feminista [editada entre 1976 y 1979]. Todo ha cambiado mucho porque cuando era pequeña lo que esperaba de la vida era trabajar hasta que me casara y tuviera mis hijos y mi casa... No porque lo quisiera, sino porque era lo normal.

Ahora es diferente...

Ahora las mujeres estudian, que me parece muy importante. Las mujeres tenemos que estudiar y conocer nuestra historia porque, como dice Ana de Miguel: «La historia del mundo es la historia de los hombres, pero no es nuestra historia». Si no sabemos los derechos que tenemos y lo que ha costado conseguirlos, es muy fácil que los perdamos. Hay muchas chicas que no saben que gracias a María Telo las mujeres tenemos la patria potestad de nuestros hijos. Antes también estaba la licencia marital: cuando una mujer se casaba tenía que pedir permiso a su marido para cualquier cosa.

¿Qué retos marca para su mandato?

Estuve buscando noticias sobre la creación de la asociación en la hemeroteca y me asombró que muchas de las preocupaciones que manifestaron las participantes entonces sigan preocupando 20 años después. Somos un partido feminista radical porque venimos de la raíz y nuestra agenda marca lo mismo que entonces: conseguir la conciliación laboral y combatir las diferencias salariales y la violencia machista. Ahora añadimos la abolición de la prostitución, de la trata y de los vientres de alquiler.

¿Cómo conseguirlo?

Denunciamos las injusticias, como ya hemos hecho en los juzgados. Denunciamos en los medios de comunicación y en la calle con manifestaciones. Creamos ideología como con el Cinefórum desde noviembre, donde se debate después de cada película. Me gustaría hacer algunas mesas redondas para hablar sobre los temas de nuestra agenda y queremos hacer una o dos al año... Pero si queremos traer gente de fuera, tenemos que conseguir subvenciones. También seguimos trabajando con la Comisión del 8M, donde preparamos el 8M y el 25N con otras asociaciones. Por otro lado, nos gustaría volver a tener aulas feministas en Ibiza como las que tuvimos durante dos años. Fueron maravillosas para las mujeres y vinieron hombres, a quienes también necesitamos, porque sin ellos nunca podremos tener igualdad.

La Oficina de la Dona trasladó la preocupación de que entre los más jóvenes de la isla hay quienes no consideran necesaria la igualdad o desmienten la violencia de género...

Hay muchos partidos extremistas en todo el mundo que quieren menoscabar los sistemas de protección para que las mujeres no crean en ellos. Al no creer, no denunciarán porque creerán que no pasará nada. Cada vez que ocurre algo en Estados Unidos, me preocupo de que llegue aquí. Ana Treviño publicó el otro día en redes sociales que el secretario de Estado de Estados Unidos compartió en sus redes un sermón de un pastor que pedía que las mujeres no votaran. Pero, más cerca, en Países Bajos, hay un partido calvinista que quiere vetar a las mujeres en sus listas partiendo de que Eva fue creada después que Adán.

Suena muy mal.

A mí me preocupa mucho. El otro día, Isabel Allende dijo que «los derechos de las mujeres están en peligro en todo el mundo». No puedo dejar de pensar en las mujeres de Afganistán. No pueden estudiar, no se pueden reunir... Porque eso es importante. Cuando las mujeres nos reunimos hablamos de nuestros problemas y nos damos cuenta de que no sólo son nuestros, sino que son comunes y, cuando esto ocurre, se trata de un problema político. Estamos en peligro, pero también veo la luz. No es la primera vez que esto nos pasa a las mujeres y ahora las asociaciones feministas colaboramos más aunque no tengamos la misma agenda.

Dones Progressistes pide que el derecho al aborto se reconozca en la Constitución, algo en lo que avanza el Gobierno, paralelamente a lo que proponía Vox en Madrid.

Eso demuestra que hay que blindar ese derecho. Es algo que piden las feministas desde hace tiempo y no hay que cejar en el empeño. El voto tampoco lo conseguimos a la primera. Me parece fantástico que el Gobierno lo haya puesto encima de la mesa. Si no sale a la primera, lo hará a la segunda o a la tercera y nosotras estaremos ahí empujando.

También está pendiente el anteproyecto de ley para abolir la prostitución. El texto coge de ejemplo el modelo nórdico yse ha visto que tenía consecuencias como el aumento de la clandestinidad o una mayor persecución, ¿qué opinan?

Somos abolicionistas. Estamos por esta Ley. Pensamos que si no hay prostitución, no hay trata. Hay que ir a la raíz del problema y es éste. Clandestinidad va a haber siempre. Creo que esta ley es proteccionista de la mujer que está en situación de prostitución y la cuestión es sacarla de donde está y darle herramientas. Pensamos que esa ley tiene que ser punitiva. Hay que quitarles el dinero a los proxenetas que lo han conseguido ilegalmente y hay que hacer una hucha para que estas mujeres tengan donde vivir, que puedan aprender una profesión, comer cada día... Hay que protegerlas al cien por cien.

El sindicato Otras presentó en Madrid una propuesta de ley orgánica para despenalizar el trabajo sexual en España, ¿qué hacer al respecto?

No puedo ponerme en su piel. Tú en tu trabajo tienes tu libreta, tu grabadora... Tu trabajo no es tu cuerpo y que puedan hacer con él lo que quieran. No digo que no haya mujeres que a lo mejor hagan esto porque quieren... Pero la libre elección también la pongo entre comillas. Amelia Tiganus, que cuenta en ‘La revuelta de las putas’ que llegó a España sabiendo a lo que venía, confirma que realmente no era así. Hay una cantidad de mujeres que están obligadas a la fuerza, encerradas, esclavizadas... Por una minoría que lo hace porque quiere no vamos a dejar que continúe la esclavitud, que se abolió hace dos siglos.

Hace unos días Médicos del Mundo alertó de que Ibiza se está convirtiendo en un destino sexual. Decían que la prostitución ya no se ejerce en la calle, sino en yates, villas de lujo, macrodiscotecas...

Aquí hay más peligro porque no se sabe dónde están las mujeres en situación de prostitución. Antes era mucho más fácil localizarlas. Se iba a los bares de alterne y se podía hablar con ellas e incluso ayudarlas.

A la par está la figura de las scort, a las que también llaman «acompañantes de lujo».

O «chicas de imagen», ¿qué vamos a hacer? Primero la ley y no sólo hacerla, sino también aplicarla y creer en ella. Luego está la pornografía, que también tiene mucho que ver con todo esto y con la juventud... Algo hemos hecho mal. La educación en igualdad en los colegios y en los institutos no es obligatoria, depende de que el profesor hable de ella... Los niños están jugando y les aparece una película porno y creen que están aprendiendo sexualidad... Creo que en el momento en el que se prohíba la prostitución, eso también tendría que desaparecer.

El año pasado hubo un repunte de chicas jóvenes atendidas en Ibiza por violencia de género. En 2024 fueron 497 mujeres en total, además de 65 menores, ¿qué está pasando?

La violencia es alarmante y no es un problema de ahora. Es terrible que haya 29 mujeres asesinadas este año en España, dos hospitalizadas, tres niños... Por fin el Consejo de Ministros ha aprobado hace poco el anteproyecto de Ley Órganica en materia de violencia vicaria. Tengo pendiente revisarlo porque podemos hacer alegaciones.

En Ibiza, la vivienda puede ser un condicionante a la hora de denunciar.

Sí, eso es muy importante. Muchas veces esta mujer no está sola, sino con sus hijos. Esto es la feminización de la pobreza. Si no tienes un trabajo y no tienes una casa, ¿qué vas a hacer? Tienes que darles de comer cada día y las mujeres siempre ponemos a nuestros hijos por delante, por lo que las instituciones tendrían que hacer un esfuerzo. De hecho, las mujeres no se ven tanto en la calle porque, antes de ser sin techo, han tocado las puertas de todas sus amistades y familia para evitarlo.