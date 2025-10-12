Las críticas del Govern balear por la falta de desagües en la autovía de Sant Antoni. La vicepresidenta Antònia Maria Estarellas considera que es «inconcebible» que esta infraestructura, construida hace casi dos décadas por un gobierno del PP (el mismo de la actual presidenta Marga Prohens), se siga inundando. La autovía se ha anegado con las últimas dos danas (la UME tuvo que achicar tres millones de litros de agua el 30 de septiembre), lo que ha provocado situaciones de peligro y que «petara» la depuradora de Sant Josep. Pero no hace falta la descarga de una tormenta para inundarla; basta con episodios de fuertes lluvias, como ha sucedido muchas veces durante los últimos años. El Govern culpa ahora al PSOE de estas deficiencias en la autovía y no descarta ejecutar obras para subsanarlas... Casi dos décadas después.

Llama la atención

La dimisión y la vuelta a su puesto de un directivo del Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef), en concreto del director de Gestión y Servicios Generales de la gerencia. Ocupó el cargo en octubre de 2023, pero alguien envió un escrito denunciando que no tenía el título académico requerido en la convocatoria. Dimitió a finales de agosto, pero volvió a su puesto después de que se rebajaran los requisitos académicos al Bachillerato.