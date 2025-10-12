Leonardo DiCaprio juega al pádel en el Club de Campo de Ibiza

Leonardo DiCaprio se encuentra en Ibiza nuevamente. El actor estadounidense, que acaba de estrenar película, 'Una batalla tras otra', ha estado jugando al pádel toda la semana en el Club de Campo de Ibiza. DiCaprio llevaba una camiseta del Club DC10 mientras hacía deporte en las instalaciones de sa Carroca, en Sant Josep.

DiCaprio no ha querido perderse los cierres de las discotecas, que han tenido lugar este fin de semana. Los closing se están llevando a cabo estos días a pesar de las lluvias torrenciales que ha sufrido la isla tras el paso de la dana 'Alice', que ahora se ha desplazado a Mallorca después de haber vuelto a inundar Vila y otros puntos de la isla.

El actor es un visitante fiel de las Pitiusas. Este verano fue grabado cuando accedía a una fiesta privada en una villa mientras la Guardia Civil le pedía la documentación. Es un habitual de Es Jondal, el restaurante conocido por sus platos con caviar del chef Rafa Zafra. En este establecimiento, ha estado comiendo con personalidades como el cantante Mick Jagger en 2023, el actor Tobey Maguire -gran amigo de DiCaprio- o el magnate Jeff Bezos esta temporada.

Leonardo DiCaprio conoció a su actual pareja en Ibiza, la top model italiana Vitoria Ceretti, con quien estuvo en abril de este año en la isla. Los paparazzi que les siguieron les vieron en las aperturas de Pacha, Hï y DC10.

El estadounidense cierra así la temporada de discotecas en Ibiza, una isla que ha cautivado al protagonista de 'Titanic' para siempre.