Inundaciones en Ibiza y Formentera: La dana anega las Pitiusas
La dana ‘Alice’ descargó ayer con fuerza en toda la isla, especialmente por la tarde, cuando Aemet volvió a elevar la alerta de amarillo a naranja e incluso los ibicencos y formenterenses recibieron (por segunda vez desde el día 30 de septiembre) la alerta de Protección Civil. La tromba anegó Cala de Bou, donde los vehículos debían circular con precaución por la avenida de Sant Agustí, así como Can Bonet (donde saltaron alcantarillas), ses Païsses y el paseo marítimo y la avenida Doctor Fleming de Sant Antoni. Varios palmos de agua volvieron a inundar Platja d’en Bossa y los torrentes de ses Dones de Puig d’en Valls y es Regueró bajaban, como otros, a pleno caudal. El cruce de Isidor Macabich con Ignasi Wallis fue durante largo rato impracticable y, como es habitual, el aparcamiento público situado en el descampado frente a Es Diari volvió a convertirse en un inmenso lago de color marrón que tapaba hasta las ruedas de los coches.
En Santa Eulària, sufrieron un fallo en el suministro eléctrico de las bombas del depósito de agua de la calle Río Orinoco y la rotura de un tramo del caño central de pluviales que hay en la playa de es Canar, ambas solucionadas, y suspendieron el taller de pan previsto para hoy en Ca n’Andreu des Trull.
