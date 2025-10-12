Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza y Formentera, de nuevo en riesgo amarillo el lunes y el martes por fuertes lluvias y tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica lluvias a lo largo de toda la semana en las Pitiusas

Lluvia en Sant Antoni este sábado.

Lluvia en Sant Antoni este sábado. / J.A.RIERA

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una semana marcada por la inestabilidad atmosférica en Ibiza y Formentera, con lluvias y tormentas que se mantendrán, al menos, hasta el sábado 18 de octubre debido al paso de la dana 'Alice' por las islas. Las Pitiusas estarán en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas desde el lunes a las 18 horas hasta la medianoche del martes. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Según el pronóstico, las precipitaciones se prolongarán hasta el fin de semana, con mayor probabilidad de episodios de lluvia intensa entre el lunes y el martes, cuando se esperan los valores más altos de precipitaciones.

El lunes 13 se prevén chubascos fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, especialmente durante la mañana y primeras horas de la tarde. El martes las lluvias persistirán, mientras que el miércoles 15 continuarán con tendencia a disminuir durante la tarde.

El jueves y viernes la inestabilidad volverá a intensificarse, con una probabilidad de lluvia de en torno al 80%, antes de una posible mejoría hacia el sábado, aunque las precipitaciones podrían continuar de forma débil y dispersa.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas entre 16 y 18 grados y máximas que oscilarán entre 23 y 25 grados. El viento soplará del este y del nordeste, con rachas que podrán superar los 25 kilómetros por hora a comienzos de la semana.

En Directo
Ver más

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents