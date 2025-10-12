El Govern valora suspender las clases en los colegios de Ibiza este lunes

El Govern balear ha realizado un primer balance de los daños causados por la dana 'Alice' a su paso por Ibiza y Formentera y, entre otras medidas, ha avanzado que no descarta suspender las clases en los colegios este lunes.

"Haremos un comité técnico a las 19.30 horas, que es cuando la Aemet nos puede dar información en detalle. Estamos permanentemente en contacto con la autoridad educativa para valorar qué vamos a poder hacer mañana y en qué situación se está, que es la misma de la semana anterior. Por tanto, nuestra preocupación es poder tener la información con la menor incertidumbre posible para acertar lo máximo que podamos en la decisión que tomemos", ha avanzado Pablo Gárriz, director de Emergencias e Interior del Govern.

Tras la reunión en sa Coma del comité de emergencias, que ha contado con la presencia de la presidenta regional, Marga Prohens, Gárriz ha resumido que esta última dana ha sido "una repetición a menor escala de lo que tuvimos hace dos semanas, tanto por el comportamiento del fenómeno como por las consecuencias". "Lo que pasa es que con menos afectación hemos tenido más incidencia del fenómeno debido a la saturación del terreno. Ese es el fenómeno fundamental", ha comentado, en referencia a la saturación hidrólogica que ha contribuido a que los daños sean mayores.

160 militares trabajando sobre el terreno

En este momento, la prioridad es "garantizar rutas alternativas para poder llegar al aeropuerto". "Ya que el aeropuerto se está consiguiendo que funcione ahora mismo con cierta normalidad, trabajamos para que las personas que tienen que coger vuelos lleguen a tiempo para poder hacerlo", ha indicado Gárriz, cifrando en 260 personas las personas de organismos públicos que están trabajando en toda la isla, 160 de ellas integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En cuanto a otras infraestructuras, ha comentado varias incidencias: "La depuradora está funcionando, pero en precario, ya que tiene una serie de zonas inundadas. El tanque de tormentas está completamente colapsado y ahora mismo hay unas bombas que sí están funcionando, pero no podemos entrar a hacer que funcione la infraestructura a pleno rendimiento porque está completamente dañada".

Respecto a Exolum, donde se almacena el combustible que luego se reparte en las distintas gasolineras de Ibiza, ha subrayado que "desde el primer momento se reforzó con una serie de vehículos de extracción de agua para que funcionara a pleno rendimiento", razón por la que "no ha tenido problemas".

Además, Gárriz también ha dado un tirón al comportamiento de una parte de la población: "Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos porque hay ciudadanos que lo están haciendo muy bien y hay otros ciudadanos que están desoyendo los consejos a la población. Las imprudencias son un tema que nos preocupa profundamente".