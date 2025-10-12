Emergencias sobre los cierres de las discotecas en Ibiza: "La responsabilidad final de la seguridad de sus clientes recae sobre los organizadores"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, han comparecido este sábado en Sa Coma para informar sobre la situación meteorológica y los efectos del nuevo episodio de lluvias e inundaciones provocados por la dana 'Alice', que sigue afectando a Ibiza y Formentera.

Durante su intervención, Prohens ha explicado que, aunque las lluvias han dado una tregua en Ibiza, la tormenta se ha desplazado hacia Mallorca, donde también se están registrando precipitaciones intensas. “Desde el Govern estamos coordinando los trabajos con la Unidad Militar de Emergencias (UME), los ayuntamientos, el Consell de Ibiza y todos los servicios autonómicos para restablecer la normalidad lo antes posible”, señaló.

La presidenta ha agradecido la rápida respuesta de las instituciones y ha confirmado que la UME llegó de madrugada a la isla “gracias a la colaboración de Baleària, que desvió un barco hacia Ibiza para facilitar el traslado del equipo”. Además, informó de que en Formentera ya se ha restablecido la red eléctrica, uno de los principales puntos de preocupación.

Por su parte, el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha indicado que “se está produciendo una repetición, a menor escala, de las lluvias de la semana pasada, pero con mayor impacto debido a la saturación del terreno”. En este sentido, ha explicado que desde el primer momento “se reforzaron los servicios de emergencia y se activó nuevamente la UME” para atender las incidencias.

«Con menor afectación hemos tenido más incidencia del fenómeno debido a la saturación del terreno. Desde el primer momento en que vimos que el episodio se volvía más virulento, complementamos todas las estructuras de refuerzo. De hecho, se activó la UME, se reforzaron los servicios en Ibiza y se reforzó el operativo de Sa Coma con técnicos desde Palma», ha señalado Gárriz.

Cierres de las discotecas

La Dirección General de Emergencias e Interior realiza un seguimiento continuo de la situación y el hecho de haber recomendado el aplazamiento o suspensión de competiciones deportivas, actos sociales y limitaciones dentro de las islas ha supuesto tener menos incidentes de los que se habrían registrado en situaciones normales. En este sentido, tanto Gárriz como Prohens han agradecido a la ciudadanía su responsabilidad y también a los medios de comunicación su labor como enlace entre Emergencias y la población.

El director general de Emergencias e Interior ha recordado que, aunque no hay que lamentar daños personales —precisamente gracias al sentido común de las instituciones públicas y privadas y de los ciudadanos—, todavía existen situaciones que generan un riesgo específico en Ibiza, como son los cierres de las discotecas. Gárriz ha explicado que los organizadores han sido avisados en todo momento de los riesgos y que, de no seguir las recomendaciones de Emergencias, la responsabilidad final de la seguridad de sus clientes recae sobre los organizadores.

«Las imprudencias o las situaciones que generan un contexto de imprudencia son un elemento de especial preocupación que también gestionamos y tenemos considerado e incorporado en el propio dispositivo», ha señalado Gárriz.

En este sentido, también se han pronunciado los alcaldes de Sant Antoni y Sant Josep. Vicent Roig ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Sant Josep se han suspendido todas las actividades públicas y aquellas que dependían de federaciones y entidades públicas, a las que se invitó a cancelar todas las actividades, y así se hizo. El alcalde ha añadido que «es importante tener en cuenta que, en el momento en que estábamos ayer, lo que se hizo fue avisar a las actividades privadas y recomendar que lo mejor sería suspender; pero, al tratarse de actividades privadas, el organizador es quien tiene la última palabra». También, ha explicado Roig, se entregó una carta en mano avisando de la situación y explicando que estaba activo el Plan Inunbal de Emergencias en Situación Operativa 2. «Cada uno de estos establecimientos tiene la obligación de disponer de sus propios planes de emergencia y de actividad, activarlos y garantizar la máxima seguridad posible», ha afirmado Roig.

Por su parte, Marcos Serra ha explicado que la situación de Sant Antoni es similar, ya que en este municipio se encuentran algunas de las grandes discotecas de Ibiza que tenían programados sus cierres entre ayer y hoy. Serra ha asegurado que las fiestas y eventos municipales y deportivos están todos cancelados y que se hizo llegar el mismo mensaje a las empresas de ocio nocturno, advirtiéndoles además de que probablemente hoy se cancelaría el servicio de transporte público y que, por tanto, si no podían garantizar la seguridad de sus clientes, lo más adecuado era no realizar la actividad.

«Es responsabilidad de la discoteca, ya que el Plan en el que nos encontrábamos no nos permite ordenar el cierre de una discoteca o de cualquier otro evento privado. Por tanto, lo que hacíamos era avisar de la previsión y colaborar para que hubiera menos incidentes. Hoy tenemos el cierre de otra discoteca que también dura hasta las 12 de mañana; esperaremos la valoración de Emergencias y, en función de cuál sea la situación, actuaremos del mismo modo para que la discoteca esté advertida y no ponga en riesgo a sus clientes. Siempre, no obstante, bajo su propia responsabilidad si deciden continuar», ha relatado Serra.

Tanto la presidenta autonómica como el director general de Emergencias e Interior han hecho un llamamiento a la prudencia y a continuar manteniendo la precaución y siguiendo los consejos de Emergencias 112.

