La dana 'Alice' vuelve a inundar los comercios de la Marina de Ibiza: "Todo lleno de agua y no para de subir"

La lluvia que cae sobre Ibiza desde este sábado ha vuelto a inundar las calles y comercios del barrio de la Marina.

Uno de los locales más afectados es la boutique de Piluca Bayarri, diseñadora Adlib, que ya sufrió inundaciones importantes el pasado 30 de septiembre como consecuencia de la primera dana que descargó sobre las dos islas pitiusas.

Ante la previsión de lluvias, la propietaria ya había instalado una tabla en la puerta para evitar que el agua entrara, pero no ha sido suficiente. Cuando la dana 'Alice' empezó a descargar con fuerza este sábado por la tarde, el comercio comenzó a llenarse de agua. "Despacio, despacio", gritaba a los coches que circulaban por el barrio la propia Bayarri.

Y es que cada vez que un vehículo pasaba por la calle de la Cruz, donde se encuentra el establecimiento, el agua entraba de nuevo, como si de olas se tratasen. "Mira, está todo lleno de agua. ¡Ay Dios mío, no deja de subir!", se escucha preocupada en el vídeo que han subido a sus redes sociales.

Una vez más, tocó achicar agua con cubos y fregonas. El diluvio ha vuelto a mojar ropa de la tienda y a generar nuevas pérdidas.