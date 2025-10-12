La dana 'Alice' vuelve a descargar con violencia y granizo sobre Ibiza

La dana 'Alice' no da tregua a Ibiza y Formentera. Después de una tarde de sábado con nuevas inundaciones por la tremenda tromba de agua que descargó sobre la isla, este domingo ha amanecido tranquilo... hasta poco después de las 8.30 horas.

Con los efectivos de la Unidad de Emergencias (UME) del Ejército ya en la isla, el cielo ha comenzado a liberar toda el agua que lleva acumulada esta tormenta, que lleva tres días dando vueltas alrededor de las dos islas.

Durante más de media hora, la lluvia ha sido constante y por momentos torrencial, cubriendo de agua al menos las calles de Ibiza, donde los comerciantes y vecinos no dan crédito.

Pero ahora se ha unido un elemento nuevo en la tormenta: el granizo. Sant Llorenç, Jesús o Vila están recibiendo una importante descarga de esta precipitación sólida en forma de bolas, de diferente tamaño. Aunque no duran demasiado al caer y enseguida se disuelven.