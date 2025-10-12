La dana 'Alice' vuelve a descargar con violencia y granizo sobre Ibiza
Lluvias torrenciales sobre la ciudad de Ibiza un día más
La dana 'Alice' no da tregua a Ibiza y Formentera. Después de una tarde de sábado con nuevas inundaciones por la tremenda tromba de agua que descargó sobre la isla, este domingo ha amanecido tranquilo... hasta poco después de las 8.30 horas.
Con los efectivos de la Unidad de Emergencias (UME) del Ejército ya en la isla, el cielo ha comenzado a liberar toda el agua que lleva acumulada esta tormenta, que lleva tres días dando vueltas alrededor de las dos islas.
Durante más de media hora, la lluvia ha sido constante y por momentos torrencial, cubriendo de agua al menos las calles de Ibiza, donde los comerciantes y vecinos no dan crédito.
Pero ahora se ha unido un elemento nuevo en la tormenta: el granizo. Sant Llorenç, Jesús o Vila están recibiendo una importante descarga de esta precipitación sólida en forma de bolas, de diferente tamaño. Aunque no duran demasiado al caer y enseguida se disuelven.
Suscríbete para seguir leyendo
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La dana regresa con furia y vuelve a inundar Ibiza y Formentera
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- La mujer fallecida en Formentera no fue asesinada por su pareja
- Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros
- Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo