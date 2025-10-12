La dana 'Alice' ahoga Ibiza hasta provocar la "saturación hidrológica"

Las intensas lluvias que ha dejado la dana 'Alice' en Ibiza han provocado que la isla entre en situación de "saturación hidrológica", según ha avanzado la Universidad de las Islas Baleares (UIB), lo que ha provocado que lluvias no tan intensas como otros días provoquen inundaciones más graves.

La saturación hidrológica ocurre cuando el terreno ha absorbido la máxima cantidad de agua posible. En estas condiciones, el suelo se convierte prácticamente en una esponja empapada, por lo que no puede retener más agua y cualquier lluvia adicional genera escorrentía superficial, incrementando el riesgo de inundaciones y desbordamientos. Este fenómeno es habitual tras episodios prolongados de lluvias intensas, como los que ha dejado la dana 'Alice' en Ibiza y Formentera durante los últimos días.

En este sentido, el río de Santa Eulària ha alcanzado el nivel amarillo, mientras que en otras zonas, como el torrente de Cas Capità, el exceso de agua ha obligado al cierre de un tramo de la carretera EI-10. A pesar de que el episodio podría haber superado su punto más crítico, las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha desplegado en Ibiza un contingente con tres secciones pesadas y dos ligeras. Los equipos trabajan principalmente en la carretera del aeropuerto (EI-800) y en zonas afectadas como el aparcamiento de es Pratet, donde se registran acumulaciones de agua.

128 incidencias en Ibiza y Formentera

Desde el pasado jueves, cuando comenzó la dana 'Alice', el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 ha registrado 170 incidentes en el archipiélago balear, de los cuales 103 han ocurrido en Ibiza y 25 en Formentera. La mayoría están relacionados con inundaciones en viviendas, garajes, vías públicas y cortes de carretera.

A las diez de la mañana de este domingo permanecían 37 incidencias abiertas, 30 de ellas en Ibiza y 4 en Formentera. El jefe del grupo de intervención, Miguel Sevilla, ha indicado que “se repiten los incidentes de la semana pasada”, con un incremento de avisos durante la mañana.

Según la AEMET, la dana 'Alice' continúa desplazándose hacia Mallorca, donde se mantiene el aviso naranja en el sur y la Serra de Tramuntana. En Ibiza, la alerta amarilla ha quedado desactivada a las doce de la mañana. Las precipitaciones acumuladas en las Pitiusas han alcanzado entre 40 y 70 litros por metro cuadrado, acompañadas de un importante aparato eléctrico, aunque sin fuertes vientos.