La dana ‘Alice’ deja 67 avisos por inundaciones en Ibiza y Formentera

El paso de la dana ‘Alice’ ha provocado 67 incidencias en las Pitiusas, especialmente en Ibiza, donde se concentran la mayoría de los avisos gestionados por el servicio de emergencias 112 en todo el archipiélago.

Según la última actualización difundida por el 112 Illes Balears a las 14.00 horas ded este domingo, se han contabilizado un total de 97 incidentes activos en Baleares, de los cuales 62 corresponden a Ibiza, 29 a Mallorca, 5 a Formentera y uno a Menorca.

La intensidad de las lluvias ha causado acumulaciones de agua en calles, garajes y locales comerciales, así como problemas de tráfico en algunos tramos de carretera.

La mayoría de las incidencias están relacionadas con inundaciones en edificios, comercios y viviendas, que suman 48 casos en Baleares, 38 de ellos en Ibiza. También se han registrado 14 inundaciones en la vía pública —11 de ellas en lbiza— y 15 obstáculos líquidos en la calzada, tres en Ibiza y dos en Formentera.

La Aemet mantiene la alerta amarilla por precipitaciones acumuladas de 20 litros la hora acompañadas de tormentas para este lunes y martes.