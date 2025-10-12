La fuerza de la riada arrastra dos coches en el cauce del río de Santa Eulària
El torrente alcanza el nivel amarillo, según advierten desde el Govern balear
La fuerza con la que ha descargado la dana 'Alice' este domingo ha hecho crecer el río de Santa Eulària y ha arrastrado al menos dos coches por su cauce. Una imagen absolutamente insólita, ya que hace mucho tiempo que el río de este municipio no corre con semejante caudal.
Vecinos de Santa Eulària que se encontraban a la hora de la tormenta en la zona del Puig de Missa han podido ver cómo el agua se llevaba varios coches: uno rojo y otro blanco. Poco después de las 11 horas, les perdían la pista.
Desde la Universitat de les Illes Balears (UIB) informan que la isla de Ibiza ha alcanzado una situación de saturación hidrológica. En el río de Santa Eulària, el torrente ha alcanzado el nivel amarillo. "Se observa que el episodio podría haber superado ya su punto más crítico, por lo que, si deja de llover en las próximas horas, el riesgo disminuirá", apuntan desde el Govern balear.
