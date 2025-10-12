La dana 'Alice' sigue castigando al aeropuerto de Ibiza: lluvias intensas y vuelos retrasados

El aeropuerto de Ibiza sigue siendo este domingo la zona más castigada por la dana 'Alice', que ha vuelto a regar la isla con intensas lluvias durante las primeras horas del día.

Hasta las 9.10 horas de hoy, y de acuerdo a los últimos datos recogidos por la Aemet, ya habían caído 44 litros por metro cuadrado en el aeródromo. La cifra probablemente aumentará de forma considerable porque sigue jarreando con contundencia.

Desde AENA aclaran a Diario de Ibiza que el aeropuerto está operando con normalidad, aunque la lluvia, que ha escalado hasta el granizo en algunos momentos, ha provocado que varios vuelos que debían aterrizar en Ibiza hayan tenido que seguir dando vueltas en el aire a la espera de obtener permiso para tomar tierra.

En cuanto a la autovía que lleva de Ibiza al aeropuerto, y que el sábado llegó a estar completamente cerrada, ahora mismo solo permanece cerrado el paso subterráneo a la altura del hipódromo de Sant Jordi, punto habitual de balsas enormes de agua.

El sábado, la dana obligó a cerrar durante una hora y 20 minutos el aeropuerto, una medida que no se suele aplicar a la ligera, sólo en casos excepcionales, y que generó innumerables incidencias a miles de personas porque implica la anulación de todos los vuelos previstos en la franja horaria afectada.