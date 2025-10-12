En estado crítico una mujer a punto de morir ahogada en Talamanca
La mujer, extranjera de 73 años, ha sido trasladada al Hospital Can Misses
Una mujer extranjera de 73 años ha sido sacada del agua en la playa de Talamanca cuando estaba a punto de morir ahogada, según ha informado el SAMU061. El suceso se ha producido a las 14.45 horas de este domingo.
La víctima ha sido sacada del agua por los socorristas, que le han realizado maniobras de reanimación.
Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del SAMU061 de soporte vital avanzado y otra básica, cuyos sanitarios han continuado con las maniobras de RCP avanzada.
Tras estabilizar a la paciente, la han trasladado al Hospital Can Misses de Ibiza en estado crítico.
