Los colegios de Ibiza y Formentera reanudan este lunes las clases

La actividad educativa en Ibiza y Formentera se retomará con normalidad este lunes 13 de octubre por la mañana tras comprobar el Comité Asesor de los planes Meteobal que la situación en ambas islas es estable pese a las lluvias e inundaciones de las últimas horas, y que no hay avisos meteorológicos activos hasta las 20 horas, según la información oficial.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso naranja por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera entre las 20 horas del lunes y las 8 horas del martes, cuando el nivel pasará a amarillo. En Mallorca, el aviso amarillo por lluvias y tormentas se activará desde la medianoche del lunes.

Ante este escenario, el Comité Técnico Asesor de los planes Meteobal (emergencias meteorológicas) e Inunbal (inundaciones) se reunirá en la mañana del lunes para valorar qué decisiones adpta sobre la actividad lectiva y extraescolar específicamente en la franja de tarde y noche del mismo día.

La Dirección General de Emergencias mantiene activada en todas las Baleares la alerta naranja (Índice de Gravedad 1) del Plan Meteobal, además del Plan Inunbal.