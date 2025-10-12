Los colegios de Ibiza y Formentera reanudan este lunes las clases
La Aemet activa el aviso naranja por lluvias y tormentas y el Comité Técnico Asesor de Meteobal e Inunbal se reunirán por la tarde y por la noche para analizar la situación
La actividad educativa en Ibiza y Formentera se retomará con normalidad este lunes 13 de octubre por la mañana tras comprobar el Comité Asesor de los planes Meteobal que la situación en ambas islas es estable pese a las lluvias e inundaciones de las últimas horas, y que no hay avisos meteorológicos activos hasta las 20 horas, según la información oficial.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso naranja por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera entre las 20 horas del lunes y las 8 horas del martes, cuando el nivel pasará a amarillo. En Mallorca, el aviso amarillo por lluvias y tormentas se activará desde la medianoche del lunes.
Ante este escenario, el Comité Técnico Asesor de los planes Meteobal (emergencias meteorológicas) e Inunbal (inundaciones) se reunirá en la mañana del lunes para valorar qué decisiones adpta sobre la actividad lectiva y extraescolar específicamente en la franja de tarde y noche del mismo día.
La Dirección General de Emergencias mantiene activada en todas las Baleares la alerta naranja (Índice de Gravedad 1) del Plan Meteobal, además del Plan Inunbal.
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La dana regresa con furia y vuelve a inundar Ibiza y Formentera
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- La mujer fallecida en Formentera no fue asesinada por su pareja
- Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros
- Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo