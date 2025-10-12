El cardiólogo Lorenzo Fácila: «La IA está ayudando a humanizar un poco más la asistencia sanitaria»

¿Se imaginan a una enfermera virtual llamando a diario a 500 pacientes con insuficiencia cardíaca para hacer un seguimiento exhaustivo de su estado de salud? Pues existe, se llama Lola y la emplean, experimentalmente, en el Hospital General Universitario de Valencia, donde trabaja Lorenzo Fácila, el especialista que ayer habló en Ibiza sobre las aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial (IA) en el campo de la cardiología. Del contenido de la ponencia, enmarcada en la última jornada del XXVIII Congreso de avances en insuficiencia cardíaca y miocardiopatías celebrado en el Hotel Torre del Mar, adelantó algunos de los aspectos más interesantes en una entrevista concedida a Diario de Ibiza un par de horas antes de su intervención.

En líneas generales, ¿qué usos prácticos puede tener para el cardiólogo la Inteligencia Artificial?

Puede ser de mucha ayuda en todos los aspectos de la medicina. En el tema de prevención de las enfermedades, por ejemplo, creando vídeos educativos para los pacientes sobre hábitos saludables. La IA los genera fácilmente con el prompt que tú le indiques. También es de gran utilidad para generar imágenes para presentaciones y nos puede ayudar mucho para estar el día en nuestros campos y formarnos. Hay aplicaciones gratuitas que te hacen un resumen de los documentos que subes e incluso te transforman ese contenido en podcast. Eso lo hace la herramienta Google LM. Además, la IA puede ayudar mucho en radiología y en otros aspectos. Por ejemplo, la interpretación automática de un electrocardiograma nos podría servir para hacer un diagnóstico más precoz del infarto sin necesidad de saber mucho de electrocardiografía.

«La aplicación de la Inteligencia Artificial en la sanidad pública todavía está en pañales»

¿La utilización de herramientas de IA está muy extendida en la sanidad pública española?

La aplicación de la IA, en lo que es el ámbito público de la sanidad, todavía está en pañales. No está integrada dentro del sistema de asistencia. Tengo constancia de que se está aplicando más que nada en la radiología, en lo que es la interpretación automática de las radiografías de tórax, y también se está utilizando en algunos centros de forma experimental, como es el caso del Hospital General Universitario de Valencia, donde trabajo.

¿Y en el sector privado?

En la asistencia privada sé de algunos conatos. Por ejemplo, se están utilizando dispositivos de grabación de la conversación entre el médico y el paciente y de eso luego se hace un resumen que se incluye en la historia clínica. Hay estudios que demuestran que ahora el 50% del tiempo que estamos con el paciente nos lo pasamos con un ordenador delante y rellenando burocracia. Eso despersonaliza la asistencia sanitaria; de hecho, muchos pacientes se quejan de que ni les miramos a los ojos, pero tenemos tantas cosas que escribir y que hacer con los dispositivos que, a veces, es complicado. Yo creo que con la Inteligencia Artificial se va a solucionar esto porque ya está ayudando a humanizar un poco más la asistencia sanitaria. Es, de alguna manera, como volver otra vez a la medicina tradicional.

¿Por qué la implantación de la IA en el sistema sanitario español avanza tan despacio?

Porque hay barreras. Por un lado, los sistemas de información de los que disponemos no son los últimos y luego está el tema de la integración, porque estos sistemas de inteligencia artificial necesitan que se envíe información confidencial a la nube y hay una legislación muy estricta en Europa en cuanto a lo que es protección de datos que no permite que sea tan fácil. Luego, también están los problemas éticos que se plantean. Los hospitales, que no tienen tampoco un músculo económico importante, se están viendo con esas dificultades para las que hay buscar solución. .Las decisiones se tienen que tomar a nivel ministerial o a nivel de las consejerías, porque, como está ahora la situación, los hospitales por sí solos no tienen capacidad de alojar dentro de sus servidores inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación en otros países, como Estados Unidos?

Allí hay más aplicaciones. Prácticamente todas las grandes compañías de IA son estadounidenses. Amazon ahora se ha metido de lleno con el tema de la interpretación de la historia clínica por voz y Google ha sacado el MedGemma, que es una inteligencia artificial dirigida a la medicina en código abierto. Teóricamente, lo que quieren es que tengas una API desarrollada para poderla integrar en local, en tu centro sanitario.

Público en la ponencia de Lorenzo Fácila. / JA RIERA

Antes ha mencionado que la IA se está empleando experimentalmente en el Hospital General Universitario de Valencia. ¿De qué manera?

Por ejemplo, para los casos de insuficiencia cardíaca tenemos un chatbot de Tucuvi que se llama Lola. Es una enfermera virtual que puede llamar a lo largo del día a 400 o 500 pacientes para hacerles un seguimiento y verificar que están estables. Lola les hace preguntas clave sobre cuáles son sus síntomas, con un lenguaje tan natural que hay quien cree que son personas. Toda la información va a una plataforma que tenemos y cuando se detecta, por ejemplo, que el paciente tiene las piernas hinchadas y se fatiga, que son signos de que podría estar descompensándose, nos salta una alerta. Entonces, llama un enfermero real e interroga a la persona más profundamente.

¿Le sacan partido a la IA de otras maneras?

Sí. Una vez tenemos diagnosticado a un paciente de una patología concreta, en ocasiones, es difícil estar encima de él para ver si se descompensa y, a veces, está descompensado desde hace varios días y llega tarde al hospital porque no sabe muy bien cómo interpretar esos síntomas, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca. Para evitar esto contamos desde hace más de un año con una aplicación muy sencilla que se instala en el móvil del paciente. Todas las mañanas, cuando está estable, tiene que grabar seis frases, la IA se va entrenando y cuando detecta alteraciones en el tono de voz nos manda una alerta y le llamamos. De esa manera podemos detectar precozmente una descompensación y evitar ingresos. También se usa con la ecocardiografía. Ahora tenemos sistemas automatizados de medición de estructuras e incluso la propia IA es capaz de interpretar las imágenes y te hace un preinforme que tú solamente tienes que validar o corregir, si es necesario. Con lo cual es mucho más rápido hacer las pruebas y nos ayuda a simplificar el proceso.

Por lo que me está explicando, la IA no solo le hace la vida más fácil a los cardiólogos sino que repercute positivamente en la atención al paciente...

Sí. La IA, al simplificar las tareas más mecánicas y ocuparse de ellas, nos permite a los médicos tener más tiempo para otras cosas. Podemos llegar a más pacientes y dedicarles más tiempo.

¿Puede llegar un momento en que la IA sustituya al cardiólogo?

No. Nos va a ayudar porque va a simplificar mucho los procesos, pero siempre será necesaria la supervisión de un especialista. Sí es verdad que hay especialidades médicas que se resentirán más, como la radiología; ahí la IA le va a superar al radiólogo. Pero, por ejemplo, la psiquiatría no. Esos serían los dos extremos, la cardiología está en medio. Habrá cosas en las que nos ayudará y otras en las que nos sustituirá.