Los bomberos de Ibiza realizan más de 30 servicios en las primeras horas tras la DANA

Los bomberos de Ibiza han atendido más de 30 servicios en las primeras horas posteriores al paso de la nueva DANA que ha afectado este sábado a la isla, según ha informado el Consell Insular de Ibiza. Entre las intervenciones destaca un incendio provocado por un rayo en el municipio de Sant Josep, que fue sofocado sin daños personales.

El presidente del Consell, Vicent Marí, participó esta tarde en la reunión de coordinación de Emergencias, en la que estuvieron presentes representantes del Govern balear, la Delegación del Gobierno, los ayuntamientos y el propio Consell. La activación del nivel SO-2 del Plan INUNBAL ha permitido solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que llegará durante la madrugada y se instalará en el Recinto Ferial y el Parc Insular de Serveis de sa Coma, dependencias insulares ya utilizadas durante la anterior tormenta.

“La coordinación y la generosidad de todas las administraciones fueron claves para recuperar la normalidad en solo tres días tras la DANA del 30 de septiembre, y hoy todos estamos dispuestos a hacer lo mismo”, señaló Marí, quien también ofreció de nuevo la carpa del Recinto Ferial al Ayuntamiento de Ibiza para acoger, si fuera necesario, a personas vulnerables.

El presidente pidió a la ciudadanía prudencia y evitar desplazamientos innecesarios, además de seguir las indicaciones de las autoridades y llamar al 112 en caso de emergencia “para garantizar una atención eficaz y no saturar los servicios”.

Carreteras afectadas y actuaciones de emergencia

Aunque la acumulación de agua no ha sido tan grave como en la tormenta anterior, la red viaria insular ha sufrido importantes afectaciones. La carretera EI-800 (de acceso al aeropuerto) tuvo que ser cerrada temporalmente por inundaciones, al igual que la EI-10 (primer cinturón de ronda de la ciudad de Ibiza), la rotonda de entrada a Jesús y tramos de la EI-20 en dirección a Santa Eulària.

También se interrumpió la circulación en la EI-600, entre Sant Antoni y la capital, aunque el drenaje permitió reabrirla al cabo de pocas horas. Los operarios de Xarxa Viària trabajan sin descanso para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad en los puntos más afectados.

La DANA también ha provocado problemas en instalaciones del Consell, especialmente en el barri de Cas Serres. En la biblioteca municipal, el personal acompañó a tres usuarios hasta la planta superior para mantenerlos a salvo durante la lluvia intensa.

En el Hospital Residencia Assistida de Cas Serres, se organizó un servicio de cena para los trabajadores con el fin de que pudieran permanecer en el centro hasta que las condiciones fueran seguras para regresar a sus hogares. Asimismo, se mantienen activas las medidas de prevención para evitar que las posibles filtraciones de agua afecten a los residentes.