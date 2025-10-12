El Hospital Can Misses completa las plantillas de Traumatología y Cirugía tras años de déficit

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) ha anunciado la incorporación de nuevos especialistas que permiten completar las plantillas deficitarias de los servicios de Traumatología y Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Can Misses.

Con la llegada del doctor Alessandro Nania, cirujano general y digestivo, y la doctora Alejandra Gómez, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica, el centro hospitalario culmina un proceso de refuerzo que devuelve la estabilidad a dos de sus principales servicios quirúrgicos.

En el caso de Cirugía General, la incorporación del doctor Nania deja el equipo por encima de la plantilla autorizada. El médico italiano, formado en la Universidad La Sapienza de Roma, procede del Hospital de Poniente (Almería) y cuenta con una destacada trayectoria profesional en centros de Granada, donde realizó su especialidad vía MIR en el Hospital Clínico San Cecilio. Además, es Máster en Mastología Aplicada y Tratamiento del Cáncer de Mama por la Universidad Cardenal Herrera (CEU).

Por su parte, la llegada de la doctora Alejandra Gómez supone un hito para el servicio de Traumatología, que en los últimos dos años ha pasado de siete a 13 traumatólogos, alcanzando así su plantilla completa. La doctora, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Alfonso X el Sabio, se ha formado como especialista en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y posee títulos de experta universitaria en Patología del Miembro Superior, Columna Vertebral y Aparato Locomotor.

Además, el Área de Salud ha incorporado este mes un nuevo médico intensivista al Servicio de Medicina Intensiva: el doctor Carlos Alberto Alcalá Gallardo, procedente del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia, donde finalizó su especialidad. El facultativo cursó Medicina en la Universidad Central de Venezuela.

Aumento de actividad en Traumatología y descenso en Cirugía General

En lo que va de 2025, el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica ha realizado 993 intervenciones quirúrgicas, un 7,9% más que el año pasado. Las operaciones programadas han aumentado un 15,3%, pasando de 550 a 634, mientras que las urgentes han descendido ligeramente (-2,9%).

En cambio, el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo ha contabilizado 1.207 intervenciones, lo que supone un descenso del 11,6% respecto a 2024. La bajada ha sido más acusada en las operaciones urgentes (-17,6%), que han pasado de 431 a 355, mientras que las programadas se reducen un 8,8%.