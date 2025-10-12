Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Un agua a diferentes velocidades

Un agua a diferentes velocidades | ANTONIO GUASCH

Un agua a diferentes velocidades | ANTONIO GUASCH

Redacción Ibiza

La lluvia también cayó por Sant Llorenç y deberíamos preguntarnos por qué su transcurso por esta zona de Ibiza atrajo menos atención. Nada que ver con el agua acumulada en el barrio de es Pratet, donde la vida se ha convertido en una prueba de reconstrucción permanente en los últimos días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents