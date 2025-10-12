La fuerte tromba de agua que ha descargado sobre la isla de Ibiza la dana ‘Alice’ durante varias horas generó ayer el caos en todos los servicios públicos de la isla, la red de carreteras y en las calles de la capital y otros núcleos urbanos.

El aeropuerto cierra el tráfico aéreo durante hora y media

Incluso obligó a cerrar durante una hora y 20 minutos el aeropuerto, una medida que no se suele aplicar a la ligera, sólo en casos excepcionales, y que generó innumerables incidencias a miles de personas porque implica la anulación de todos los vuelos previstos en la franja horaria afectada.

Todo sucedió a partir de las seis de la tarde, como explicaron desde AENA a Diario de Ibiza: «Debido a condiciones meteorológicas adversas en Ibiza, las operaciones en el aeropuerto han sido temporalmente paralizadas entre las 18 y las 19.20 horas».

Durante este periodo de tiempo, «se ha procedido a la limpieza de la pista y otras zonas de la infraestructura que se han visto afectadas por la fuerte tormenta». Como consecuencia, hubo 24 vuelos cancelados, doce de llegada y otros tantos de salida. Ayer sábado, detallaron, la terminal tenía 295 vuelos programados.

La fuerte lluvia causó, además, muchas goteras en el edificio de la terminal y obligó a cerrar varias zonas para evitar el paso de pasajeros. Incluso se fue la luz parcialmente en varias zonas del edificio, al igual que en los puntos de facturación.