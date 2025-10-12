Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dana 'Alice'

La Aemet activa de nuevo el riesgo naranja en Ibiza y Formentera por la dana 'Alice'

Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja en Ibiza y Formentera para este lunes y martes en una semana que vendrá marcada por la inestabilidad atmosférica. Las lluvias y tormentas se mantendrán, al menos, hasta el sábado 18 de octubre debido al paso de la dana 'Alice' por las islas. Las Pitiusas estarán en riesgo naranja por fuertes lluvias y tormentas desde el lunes a las 20 horas hasta las 8 de la mañana del martes. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora. Luego la alerta pasará a amarilla hasta la medianoche del martes con una previsión de lluvias acumuladas de hasta 20 litros.

Según el pronóstico, las precipitaciones se prolongarán hasta el fin de semana, con mayor probabilidad de episodios de lluvia intensa entre el lunes y el martes, cuando se esperan los valores más altos de precipitaciones.

El lunes 13 se prevén chubascos fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, especialmente durante la mañana y primeras horas de la tarde. El martes las lluvias persistirán, mientras que el miércoles 15 continuarán con tendencia a disminuir durante la tarde.

El jueves y viernes la inestabilidad volverá a intensificarse, con una probabilidad de lluvia de en torno al 80%, antes de una posible mejoría hacia el sábado, aunque las precipitaciones podrían continuar de forma débil y dispersa.

Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas entre 16 y 18 grados y máximas que oscilarán entre 23 y 25 grados. El viento soplará del este y del nordeste, con rachas que podrán superar los 25 kilómetros por hora a comienzos de la semana.

Emergencias 112 ha registrado hasta las 14 horas de este domingo 67 avisos en las Pitiusas, 62 en Ibiza y cinco en Formentera. La mayoría de los avisos están relacionados con inundaciones en edificios, comercios y viviendas

183 litros en Sant Joan

Desde el día 9 de octubre, la dana 'Alice' ha dejado 183 litros en Sant Joan de Labritja; en el aeropuerto, 177 litros; en Sant Antoni, 155,5 litros; en Ibiza, 137 litros y en Formentera, 96,4 litros.

